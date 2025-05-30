День захисту дітей в Україні перенесли: чи скасують дитячі заходи, заплановані на 1 червня

Святкувати дитинство можна хоч кожного дня — Герасимчук

В Україні більше не відзначатимуть День захисту дітей 1 червня. Президент Володимир Зеленський підписав Указ, яким переніс офіційну дату на 20 листопада, що збігається з Всесвітнім днем дитини.

Про це повідомила радниця — уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в коментарі для "Телеграфа".

"20 листопада — це день ухвалення Декларації (1959) та Конвенції ООН про права дитини (1989). Тож ця дата дуже знакова у світі саме з юридичної точки зори. Саме тому Президент підписав Указ, яким встановив нову офіційну дату Дня захисту дітей в Україні — 20 листопада, замість 1 червня", — пояснила вона.

Рішення ухвалили задля уніфікації з міжнародною практикою, оскільки Всесвітній день дитини визнаний більшістю країн як ключова дата для нагадування про права дітей і їхній захист.

Водночас Герасимчук наголосила, що 1 червня залишається важливою датою, адже його й далі відзначають у багатьох країнах світу. Наприклад, у США Національний день дитини припадає на другу неділю червня.

"А цьогоріч ми фактично матимемо два Дні дитини, і кожен з них — привід ще раз нагадати про їхні права, особливо в умовах війни", — підкреслила уповноважена.

Також вона запевнила: жодні дитячі заходи, заплановані на 1 червня, не скасовуються.

"Святкувати дитинство можна хоч кожного дня", — додала Герасимчук.

У коментарі "Телеграфу" щодо перенесення Дня захисту дітей свою позицію висловив Микола Кулеба — співзасновник благодійної організації "Save Ukraine" та Уповноважений Президента України з прав дитини (у 2014–2021 роках). Він наголосив, що неважливо, коли саме в календарі припадає це свято.

"Від того, на який день календаря припадає День захисту прав дітей і в яку пору року ми його відзначаємо, життя наших дітей не зміниться, бо плани Росії щодо українських дітей залишаються незмінними — в окупації: примусове переміщення на територію Росії, знищення їх ідентичності та мілітаризація. На контрольованій території — їх фізичне знищення! І це відбувається кожного дня!" — зазначив Кулеба.

Він зауважив, що тепер Україна офіційно святкуватиме цей день 20 листопада — разом із більшістю європейських країн. Проте підкреслив, що захист прав дітей не прив’язаний до дати.

"У реальному житті щастя й добробут українських дітей, дотримання їхніх прав відповідно до Конвенції ООН, залежать не від дати, а від того, наскільки наші партнери зможуть допомагати нам захистити наших дітей від агресора", — розповідає Микола Кулеба.

Він додав, що зараз щодня необхідно працювати над захистом кожної дитини, над її безпекою, відчуттям підтримки та справедливості: "Росія нехтує всіма міжнародними документами, створеними для захисту дитини. Діти, яких ми повертаємо з Росії та окупації, втратили здатність мріяти. Вони думають лише про те, як вижити. Вони живуть одним днем. Так, у році є один день, присвячений правам дитини. Але є ще 364, щоб зробити все можливе для того, щоб права кожної дитини в Україні були захищені — щодня".

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