Вітаємо з першим днем літа! Барвисті картинки та найкращі побажання своїми словами

Літо — улюблена пора року багатьох людей

Сьогодні перший день календарного літа, і він збігся із теплим та душевним святом — Всесвітнім днем батьків. У багатьох літо асоціюється із сонячною погодою, відпочинком та легкістю, а отже, саме час наповнити його позитивною енергією.

Літо — це пора сонця, яскравих фарб і свободи, що надихає. Воно приносить тепло не тільки у природу, а й у серця. Це час, коли хочеться більше мріяти, подорожувати та насолоджуватися кожною миттю життя.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок, які ви можете надіслати рідним, близьким та друзям у будь-якому месенджері! Подаруйте їм гарний настрій!

З першим днем ​​літа 2025

З першим днем літа! Нехай усе, про що мріялося в дощовий травень, зараз розквітає під сонцем. Бажаю тобі тепла — в думках, в людях, в усьому, що поруч.

З першим днем ​​літа

Зі святом! Бажаю миру, кохання, гарного настрою й теплої погоди! Бажаю тобі радості та мирних днів. Нехай ти й твоя сім’я завжди будете в безпеці!

Вітаємо з першим днем ​​літа 1 червня

З першим днем літа! Бажаю, щоб це літо було з присмаком свободи, безтурботності й натхнення. Нехай кожен день буде трошки схожий на відпустку, навіть якщо в розкладі пари, дедлайни чи робочі зустрічі. Бо літо — це настрій, а настрій — в твоїх руках.

Листівки з першим днем ​​літа 2025

З першим літнім днем! Бажаю тобі мирних світанків, спокійних вечорів та тихих ночей. Нехай кожен день літа дарує тобі лише позитивні та яскраві емоції, щастя та радість!

Як привітати з першим днем ​​літа 2025

Нагадаємо, що в Україні День захисту дітей відзначається 20 листопада. Українців цікавить, чи не скасовуються дитячі заходи 1 червня, адже свято, як і раніше, зустрічають у багатьох країнах світу.