Це листя губить ваші помідори — терміново видаліть їх

Одна помилка може коштувати вам всього врожаю

Нижнє листя томатів відіграє важливу роль у житті рослини, так само як і стебло з корінням. Однак трапляються випадки, коли їх видалення необхідне — ця процедура може значно покращити здоров’я та врожайність ваших томатів.

На перший погляд, видалення листя може здатися дивним, але в деяких випадках це цілком виправдано, пише actualno. Обрізка нижнього листя у томатів має ряд причин і дає певні переваги.

Навіщо видаляти нижнє листя

Краща циркуляція повітря. Ви покращуєте провітрювання навколо куща. Це знижує рівень вологості біля основи рослини та допомагає запобігти розвитку грибкових захворювань.

Ви покращуєте провітрювання навколо куща. Це знижує рівень вологості біля основи рослини та допомагає запобігти розвитку грибкових захворювань. Профілактика хвороб. Фітофтора та бура плямистість – серйозна загроза для томатів, особливо у вологу погоду. Обрізання нижнього листя допомагає уникнути зараження, підтримує сухість та провітрюваність.

Фітофтора та бура плямистість – серйозна загроза для томатів, особливо у вологу погоду. Обрізання нижнього листя допомагає уникнути зараження, підтримує сухість та провітрюваність. Доступ до сонячного світла. Видалення нижнього листя дозволяє плодам краще освітлюватися сонцем, завдяки чому вони дозрівають швидше і стають смачнішими.

Як правильно видаляти листя томатів

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Проводьте обрізку поступово – не більше двох листків за раз.

Зазвичай обрізають листя до рівня 30 см від землі, під першим плодовим гроном.

Найкращий час для процедури – сонячний ранок, щоб зрізи встигли підсохнути.

Обрізання листя — не універсальне правило, а міра, яка залежить від умов. У дощову погоду вона вкрай важлива, але в спекотне і сухе літо може і не знадобитися. Головне — уважно спостерігати за рослиною та діяти з розумом. Раніше ми писали, чому листя помідорів жовтіє і як розв'язати проблему.