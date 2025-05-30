Це листя губить ваші помідори — терміново видаліть їх
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Одна помилка може коштувати вам всього врожаю
Нижнє листя томатів відіграє важливу роль у житті рослини, так само як і стебло з корінням. Однак трапляються випадки, коли їх видалення необхідне — ця процедура може значно покращити здоров’я та врожайність ваших томатів.
На перший погляд, видалення листя може здатися дивним, але в деяких випадках це цілком виправдано, пише actualno. Обрізка нижнього листя у томатів має ряд причин і дає певні переваги.
Навіщо видаляти нижнє листя
- Краща циркуляція повітря. Ви покращуєте провітрювання навколо куща. Це знижує рівень вологості біля основи рослини та допомагає запобігти розвитку грибкових захворювань.
- Профілактика хвороб. Фітофтора та бура плямистість – серйозна загроза для томатів, особливо у вологу погоду. Обрізання нижнього листя допомагає уникнути зараження, підтримує сухість та провітрюваність.
- Доступ до сонячного світла. Видалення нижнього листя дозволяє плодам краще освітлюватися сонцем, завдяки чому вони дозрівають швидше і стають смачнішими.
Як правильно видаляти листя томатів
- Проводьте обрізку поступово – не більше двох листків за раз.
- Зазвичай обрізають листя до рівня 30 см від землі, під першим плодовим гроном.
- Найкращий час для процедури – сонячний ранок, щоб зрізи встигли підсохнути.
Обрізання листя — не універсальне правило, а міра, яка залежить від умов. У дощову погоду вона вкрай важлива, але в спекотне і сухе літо може і не знадобитися. Головне — уважно спостерігати за рослиною та діяти з розумом. Раніше ми писали, чому листя помідорів жовтіє і як розв'язати проблему.