Цей міст мав виглядати інакше: історія знакового для закоханих місця в Одесі

Місцеві його люблять, гості фотографують, молодята залишають на ньому замочки

Мости допомагають дістатися з одного місця в інше швидше та простіше. Але іноді міст стає чимось більшим, ніж просто переправа через річку, вулицю чи яр. Він може перетворитися на популярну прогулянкову зону, точку тяжіння туристів або навіть місце з власними легендами. Саме таким і став Тещин міст в Одесі.

Тещин міст, офіційно іменований Комсомольським, збудували в 1968–1969 роках до 50-річчя Жовтневої революції. Проект розробили архітектор Рашель Аббовна Володимирська та інженер В.І. Кириєнко. Планувалося, що міст буде виконаний у ретро-стилі, що гармоніюватиме з архітектурою старої Одеси. Але в процесі будівництва від декоративних елементів відмовилися — і міст набув конструктивістського вигляду. Як виявилося, він став точною копією мосту герцогині Шарлотти в Люксембурзі.

Тещин міст з'єднав Приморський і тодішній Комсомольський (зараз — бульвар Михайла Жванецького) бульвари. Хоча спочатку його функціональність викликала питання, з часом міст став частиною прогулянкового маршруту довжиною близько двох кілометрів.

Будівництво Тещиного мосту в Одесі

Про виникнення народної назви цього мосту ходять різні версії та легенди. За однією, міст отримав назву через свої габарити та звички: вузький, довгий і розгойдується на вітрі — "як язик тещі".

За іншою версією, міст був побудований нібито з ініціативи першого секретаря обкому Михайла Синиці. Кажуть, чиновнику набридло спускатися крутими сходами, щоб потрапити в гості до тещі, яка жила на вулиці Гоголя. А тому, нібито він і пролобіював будівництво прямої пішохідної переправи через балку.

Тещин міст у 80-ті роки

З моменту відкриття Тещин міст став не просто переходом, а популярним місцем прогулянок. Особливо його полюбили закохані пари — тут призначають побачення, роблять пропозиції, вішають замки на поручні на знак вічної любові. Ця традиція виявилася настільки масовою, що до 2010-х років почала загрожувати конструктивній міцності моста.

Замки на Тещиному мості

У 2011 році поруч з мостом встановили арт-інсталяцію "Закохане Серце" — об'ємну металеву скульптуру, на яку тепер можна вішати замки, не навантажуючи міст.