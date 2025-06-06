Этот мост должен был выглядеть иначе: история знакового для влюбленных места в Одессе

Местные его любят, гости фотографируют, молодожены оставляют на нем замочки

Мосты помогают добраться из одного места в другое быстрее и проще. Но иногда мост становится чем-то большим, чем просто переправа через реку, улицу или овраг. Он может превратиться в популярную прогулочную зону, точку притяжения туристов или даже место с собственными легендами. Именно таким и стал Тещин мост в Одессе.

Тещин мост, официально именуемый Комсомольским, построили в 1968–1969 годах к 50-летию Октябрьской революции. Проект разработали архитектор Рашель Аббовна Владимирская и инженер В.И. Кириенко. Планировалось, что мост будет выполнен в ретро-стиле, гармонирующем с архитектурой старой Одессы. Но в процессе строительства от декоративных элементов отказались — и мост приобрел конструктивистский облик. Как оказалось, он стал точной копией моста герцогини Шарлотты в Люксембурге.

Тещин мост соединил Приморский и тогдашний Комсомольский (сейчас — бульвар Михаила Жванецкого) бульвары. Хотя первоначально его функциональность вызывала вопросы, с течением времени мост стал частью прогулочного маршрута длиной около двух километров.

Строительство Тещиного моста в Одессе

О возникновении народного названия этого моста ходят разные версии и легенды. По одной, мост получил название из-за своих габаритов и повадок: узкий, длинный и раскачивается на ветру — "как язык тещи".

По другой версии, мост был построен якобы по инициативе первого секретаря обкома Михаила Синицы. Говорят, чиновнику надоело спускаться по крутым лестницам, чтобы попасть в гости к теще, которая жила на улице Гоголя. А потому, якобы он и пролоббировал строительство прямой пешеходной переправы через балку.

Тещин мост в 80-е годы

С момента открытия Тещин мост стал не просто переходом, а популярным местом прогулок. Особенно его полюбили влюбленные пары — здесь назначают свидания, делают предложения, вешают замки на перила в знак вечной любви. Эта традиция оказалась настолько массовой, что со временем начала угрожать конструктивной прочности моста.

Замки на Тещином мосту

В 2011 году рядом с мостом установили арт-инсталляцию "Влюбленное Сердце" — объемную металлическую скульптуру, на которую теперь можно вешать замки, не нагружая мост.