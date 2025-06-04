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Спочатку ця будівля була двоповерховою: як раніше виглядав один із найвідоміших магазинів у Харкові

Автор
Наталя Граковська
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Колишній магазин "Люкс" у центрі Харкова
Колишній магазин "Люкс" у центрі Харкова. Фото Wikipedia/WoxBox, Facebook.com/Старый Харьков, колаж "Телеграф"

У будівлі на площі Конституції, 3 у різний час були магазин "Люкс" та Adidas

Міста з часом змінюються, і разом із ними змінюється вигляд будівель. Одні зносять, інші перебудовують, треті — зберігають, але доповнюють новими поверхами. Одна з таких у Харкові — будівля на площі Конституції, 3. Багато мешканців міста найчастіше згадують її як магазин Adidas, хоча раніше на цьому місці був магазин "Люкс", пов'язаний з однією з купецьких родин.

Будівлю на Миколаївській площі (тепер площа Конституції, 3) було зведено 1894 року на об’єднаній ділянці, де раніше розташовувалися торгові лавки. Ініціатором будівництва став Павло Рижов — підприємець з відомої харківської родини, засновників дзвоноливарного заводу в Пісочині.

Старий Харків будинок на Миколаївській площі магазин Люкс
Магазин залізних виробів з вивіскою товариства Пономарьова та Рижова

Спочатку дім був двоповерховим і вирізнявся багато декорованим фасадом. Над входом була вивіска "Товариство В. Г. Пономарьова і П. П. Рижова". У магазині продавали скоб’яні вироби.

Харків площа Конституції на старих фото

У 1954 році будівлю надбудували трьома додатковими поверхами, щоб привести її у відповідність до нової забудови площі. Ще за рік до неї прибудували житловий дім із магазинами.

У радянські роки тут розміщувався магазин "Люкс", і його назва стала загальною для цілого покоління харків’ян. Пізніше в будівлі працював магазин Adidas.

Магазин Адідас Харків площа Конституції, 3 фото

2 березня 2022 року російський ракетний удар зруйнував цю пам’ятку архітектури, як і Палац праці.

площа Конституції, 3 магазин Адідас
Так виглядала будівля у листопаді 2024 року
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#Харків #Магазини #Ретро #Старі фотографії