Одне з чудес України: як потрапити на Базальтові стовпи на Рівненщині і чим вони такі особливі (фото)

Ця локація підійде для літнього відпочинку на лоні природи

Базальтові стовпи — це унікальна природна локація з озером, розташована на Рівненщині. Це місце має цікаву історію, приголомшливі пейзажі та підходить для літнього пляжного відпочинку завдяки озеру, яке утворилося в кар’єрі з видобутку базальту.

"Телеграф" розповість, чим особлива ця локація на Рівненщині і як туди дістатися.

Базальтові стовпи — одне з чудес України

Базальтові стовпи або Янова долина – це унікальна природна локація, яка вражає своїм виглядом. Стовпи є магматичною породою вулканічного походження, що утворилася в результаті лави швидкого охолодження близько 700 мільйонів років тому.

Ця вулканічна лава при стрімкому охолодженні утворила високі базальтові колони прямокутної форми. Місцями ці стовпи можуть досягати кількох десятків метрів у висоту і виглядають справді вражаюче.

Базальтові стовпи розташовані поблизу села Базальтове Костопільського району Рівненської області. Геологічний заказник місцевого значення на цьому місці було створено 1972 року. Площа заповідника складає близько 0,8 га.

Про оригінальність локації Базальтові стовпи свідчить те, що вони увійшли до фіналу конкурсу "7 чудес України". Це місце приваблює туристів у різні пори року, оскільки виглядає дуже незвично та монументально.

Як дістатися до Базальтових стовпів?

Ця локація розташована за 55 кілометрів від Рівного та за 20 кілометрів від Костополя. Найкраще їхати на своєму автомобілі, дорога подекуди може бути бруківчатою, проте навіть легковий автомобіль проїде.

Також можна доїхати рейсовими автобусами — до села Базальтове або Берестовець. Із Клевані можна доїхати до селища Злазне, а потім пройти близько 2 км пішки. Координати для навігатора: 50°55’19,17’’N, 26°14’8,88’’E.

Треба сказати, що Базальтові стовпи — це локація, яка більше підходить для відпочинку "в дику". Тут немає готелів, ресторанів чи обладнаного сучасного кемпінгу. Однак це місце з чистою бірюзовою водою та піщаними пляжами відмінно підійде для єднання з природою, насолоди тишею та легким шумом лісу.

Збираючись на базальтові стовпи, краще візьміть із собою намет і всі необхідні речі для ночівлі у лісовій місцевості. Подалі від усіх благ цивілізації можна насолодитися диким відпочинком з усіма його принадами та перевагами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Рівненщині є унікальне гліцеринове озеро та як туди потрапити. Вода там навпомацки, як шовк.