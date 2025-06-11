Квартира у Криму і двоє синів: що відомо про дружину ексголови СБУ Смешка і як вона виглядає

Дружину колишнього кандидата у президенти звуть Юлія

Ексголова Служби безпеки України та кандидат у президенти у 2019 році Ігор Смешко вже як років 30 знаходиться у шлюбі. Дружину політика звуть Юлія.

Жінка, яка могла стати першою леді замість Олени Зеленської, є бізнесвумен та матір’ю двох дітей. "Телеграф" розповідає, що відомо про Юлію Смешко та як вона виглядає.

Землячка чоловіка з Черкащини

У 2019 році журналіст Дмитро Гордон був головою виборчого штабу партії Смешка "Сила і честь". В одному з інтерв’ю він заявив, що Юлія, як і її чоловік, родом із Черкаської області (Ігор Смешко народився 17 серпня 1955 року у Христинівці Уманського району).

Фото: Фейсбук "Смешко Ігор — Прихильники"

Відомо, що Юлія за освітою — юрист (за іншими джерелами — економіст). Їй із чоловіком належить консалтингова компанія ТОВ "БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР", яка займається маркетинговими та соціологічними дослідженнями; наданням в оренду та експлуатацією власного або орендованого нерухомого майна; роботами щодо завершення будівництва; діяльністю у сфері інжинірингу та наданням інших послуг.

Квартира у Криму та інше майно

Ще під час позачергових парламентських виборів у липні 2019 року журналісти з’ясували із декларації політика, що Смешко були власниками 14 земельних ділянок загальною площею понад 7 гектарів, житлового будинку площею 406,6 квадратних метрів у селі Музичі під Києвом.

Так виглядає маєток Смешка у Музичах Київської області

На Юлію було записано багато нерухомості та авто. Зокрема: ділянка площею 551 квадратний метр у районі Фонтанки на Одещині, квартира площею 127,8 квадратних метрів у селищі Кореїз Ялтинського району в окупованому Криму, а також три автомобілі: два Lexus та один Nissan.

Дані із декларації Смешка за 2019 рік Дані із декларації Смешка за 2019 рік

"Юлія Смешко отримала 42,9 тис. грн відсотків в "Укрексімбанку" та 288,8 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. У неї в "Укрексімбанку" розміщено $70,65 тис., EUR 3,6 тис. та 5,5 тис. грн", — писали 6 років тому.

Два сини-підприємці

У подружжя двоє синів. Старший Ігор займається підприємницькою діяльністю у сфері оренди та експлуатації нерухомості. У період роботи VIII скликання Верховної Ради він був помічником народного депутата Олександра Домбровського.

Син Михайло з лютого 2009 до липня 2014 року також займався підприємництвом — здавав в оренду власну нерухомість. Окрім цього, працював в українському представництві Агентства ООН з міграції. З 2016 до 2018 року навчався на факультеті психології в одному з університетів Києва. Зазначимо, що фото чоловіків у мережі немає.

Де зараз Юлія Смешко

Ймовірно, дружина разом із чоловіком перебуває у Києві. Точної інформації про її місцезнаходження немає.

Фото: Фейсбук "Смешко Ігор — Прихильники"

Раніше ми розповідали про чоловіка спікера російського МЗС Марії Захарової. Їхнє весілля в США було дуже вульгарним.