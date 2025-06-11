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Квартира у Криму і двоє синів: що відомо про дружину ексголови СБУ Смешка і як вона виглядає

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Ігор Смешко як 30 років у шлюбі
Ігор Смешко як 30 років у шлюбі. Фото Колаж "Телеграфу"

Дружину колишнього кандидата у президенти звуть Юлія

Ексголова Служби безпеки України та кандидат у президенти у 2019 році Ігор Смешко вже як років 30 знаходиться у шлюбі. Дружину політика звуть Юлія.

Жінка, яка могла стати першою леді замість Олени Зеленської, є бізнесвумен та матір’ю двох дітей. "Телеграф" розповідає, що відомо про Юлію Смешко та як вона виглядає.

Землячка чоловіка з Черкащини

У 2019 році журналіст Дмитро Гордон був головою виборчого штабу партії Смешка "Сила і честь". В одному з інтерв’ю він заявив, що Юлія, як і її чоловік, родом із Черкаської області (Ігор Смешко народився 17 серпня 1955 року у Христинівці Уманського району).

Юлія смешко ігор смешко
Фото: Фейсбук "Смешко Ігор — Прихильники"

Відомо, що Юлія за освітою — юрист (за іншими джерелами — економіст). Їй із чоловіком належить консалтингова компанія ТОВ "БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР", яка займається маркетинговими та соціологічними дослідженнями; наданням в оренду та експлуатацією власного або орендованого нерухомого майна; роботами щодо завершення будівництва; діяльністю у сфері інжинірингу та наданням інших послуг.

ігор смешко Юлія смешко
Фото: gordonua.com

Квартира у Криму та інше майно

Ще під час позачергових парламентських виборів у липні 2019 року журналісти з’ясували із декларації політика, що Смешко були власниками 14 земельних ділянок загальною площею понад 7 гектарів, житлового будинку площею 406,6 квадратних метрів у селі Музичі під Києвом.

будинок ігоря Смешка у Музичах Київської області
Так виглядає маєток Смешка у Музичах Київської області

На Юлію було записано багато нерухомості та авто. Зокрема: ділянка площею 551 квадратний метр у районі Фонтанки на Одещині, квартира площею 127,8 квадратних метрів у селищі Кореїз Ялтинського району в окупованому Криму, а також три автомобілі: два Lexus та один Nissan.

Дані із декларації Смешка за 2019 рік
Дані із декларації Смешка за 2019 рік
Дані із декларації Смешка за 2019 рік
Дані із декларації Смешка за 2019 рік

"Юлія Смешко отримала 42,9 тис. грн відсотків в "Укрексімбанку" та 288,8 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. У неї в "Укрексімбанку" розміщено $70,65 тис., EUR 3,6 тис. та 5,5 тис. грн", — писали 6 років тому.

ігор смешко Юлія смешко
Фото: facebook.com/gordondmitry

Два сини-підприємці

У подружжя двоє синів. Старший Ігор займається підприємницькою діяльністю у сфері оренди та експлуатації нерухомості. У період роботи VIII скликання Верховної Ради він був помічником народного депутата Олександра Домбровського.

Син Михайло з лютого 2009 до липня 2014 року також займався підприємництвом — здавав в оренду власну нерухомість. Окрім цього, працював в українському представництві Агентства ООН з міграції. З 2016 до 2018 року навчався на факультеті психології в одному з університетів Києва. Зазначимо, що фото чоловіків у мережі немає.

Де зараз Юлія Смешко

Ймовірно, дружина разом із чоловіком перебуває у Києві. Точної інформації про її місцезнаходження немає.

Юлія смешко ігор смешко
Фото: Фейсбук "Смешко Ігор — Прихильники"

Раніше ми розповідали про чоловіка спікера російського МЗС Марії Захарової. Їхнє весілля в США було дуже вульгарним.

Теги:
#Нерухомість #СБУ #Діти #Крим #Ігор Смешко