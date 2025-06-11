Квартира в Крыму и двое сыновей: что известно о жене экс-главы СБУ Смешко и как она выглядит

Супругу бывшего кандидата в президенты зовут Юлия

Экс-глава Службы безопасности Украины и кандидат в президенты в 2019 году Игорь Смешко уже как лет 30 находится в браке. Жену политика зовут Юлия.

Женщина, которая могла стать первой леди вместо Елены Зеленской, является бизнесвумен и матерью двух детей. "Телеграф" рассказывает, что известно о Юлии Смешко и как она выглядит.

Землячка мужа из Черкасчины

В 2019 году журналист Дмитрий Гордон был главой избирательного штаба партии Смешко "Сила и честь". В одном из интервью он заявил, что Юлия, как и ее муж, родом из Черкасской области (Игорь Смешко родился 17 августа 1955 года в Христиновке Уманского района).

Фото: Фейсбук "Смешко Ігор - Прихильники"

Известно, что Юлия по образованию юрист (по другим источникам — экономист). Ей с мужем принадлежит консалтинговая компания ООО "БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР", которая занимается маркетинговыми и социологическими исследованиями; предоставлением в аренду и эксплуатацией собственного или арендованного недвижимого имущества; работами по завершению строительства; деятельностью в сфере инжиниринга и предоставлением других услуг.

Квартира в Крыму и другое имущество

Еще во время внеочередных парламентских выборов в июле 2019 года журналисты выяснили из декларации политика, что Смешко были владельцами 14 земельных участков общей площадью более 7 гектаров, жилого дома площадью 406,6 квадратных метров в селе Музычи под Киевом.

Так выглядит имение Смешко в Музычах Киевской области

На Юлию было записано много недвижимости и авто. В частности: участок площадью 551 квадратный метр в районе Фонтанки в Одесской области, квартира площадью 127,8 квадратных метров в поселке Кореиз Ялтинского района в оккупированном Крыму, а также три автомобиля: два Lexus и один Nissan.

Данные из декларации Смешко за 2019 год Данные из декларации Смешко за 2019 год

"Юлия Смешко получила 42,9 тыс. грн процентов в "Укрэксимбанке" и 288,8 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. У нее в "Укрэксимбанке" размещено $70,65 тыс., EUR 3,6 тыс. и 5,5 тыс. грн", — писали 6 лет назад.

Два сына-предпринимателя

У супругов двое сыновей. Старший Игорь занимается предпринимательской деятельностью в сфере аренды и эксплуатации недвижимости. В период работы VIII созыва Верховной Рады он был помощником народного депутата Александра Домбровского.

Сын Михаил с февраля 2009 по июль 2014 года также занимался предпринимательством — сдавал в аренду собственную недвижимость. Помимо этого, работал в украинском представительстве Агентства ООН по миграции. С 2016 по 2018 год обучался на факультете психологии в одном из университетов Киева. Отметим, что фото мужчин в сети нет.

Где сейчас Юлия Смешко

Вероятно, супруга вместе с мужем находится в Киеве. Точной информации о ее местонахождении нет.

Фото: Фейсбук "Смешко Ігор - Прихильники"

Ранее мы рассказывали о муже спикера российского МИД Марии Захаровой. Их свадьба в США была очень вульгарной.