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Квартира в Крыму и двое сыновей: что известно о жене экс-главы СБУ Смешко и как она выглядит

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Игорь Смешко как 30 лет в браке
Игорь Смешко как 30 лет в браке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Супругу бывшего кандидата в президенты зовут Юлия

Экс-глава Службы безопасности Украины и кандидат в президенты в 2019 году Игорь Смешко уже как лет 30 находится в браке. Жену политика зовут Юлия.

Женщина, которая могла стать первой леди вместо Елены Зеленской, является бизнесвумен и матерью двух детей. "Телеграф" рассказывает, что известно о Юлии Смешко и как она выглядит.

Землячка мужа из Черкасчины

В 2019 году журналист Дмитрий Гордон был главой избирательного штаба партии Смешко "Сила и честь". В одном из интервью он заявил, что Юлия, как и ее муж, родом из Черкасской области (Игорь Смешко родился 17 августа 1955 года в Христиновке Уманского района).

юлия смешко игорь смешко
Фото: Фейсбук "Смешко Ігор - Прихильники"

Известно, что Юлия по образованию юрист (по другим источникам — экономист). Ей с мужем принадлежит консалтинговая компания ООО "БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР", которая занимается маркетинговыми и социологическими исследованиями; предоставлением в аренду и эксплуатацией собственного или арендованного недвижимого имущества; работами по завершению строительства; деятельностью в сфере инжиниринга и предоставлением других услуг.

игорь смешко юлия смешко
Фото: gordonua.com

Квартира в Крыму и другое имущество

Еще во время внеочередных парламентских выборов в июле 2019 года журналисты выяснили из декларации политика, что Смешко были владельцами 14 земельных участков общей площадью более 7 гектаров, жилого дома площадью 406,6 квадратных метров в селе Музычи под Киевом.

дом игоря Смешко в Музычах Киевской области
Так выглядит имение Смешко в Музычах Киевской области

На Юлию было записано много недвижимости и авто. В частности: участок площадью 551 квадратный метр в районе Фонтанки в Одесской области, квартира площадью 127,8 квадратных метров в поселке Кореиз Ялтинского района в оккупированном Крыму, а также три автомобиля: два Lexus и один Nissan.

Данные из декларации Смешко за 2019 год
Данные из декларации Смешко за 2019 год
Данные из декларации Смешко за 2019 год
Данные из декларации Смешко за 2019 год

"Юлия Смешко получила 42,9 тыс. грн процентов в "Укрэксимбанке" и 288,8 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. У нее в "Укрэксимбанке" размещено $70,65 тыс., EUR 3,6 тыс. и 5,5 тыс. грн", — писали 6 лет назад.

игорь смешко юлия смешко
Фото: facebook.com/gordondmitry

Два сына-предпринимателя

У супругов двое сыновей. Старший Игорь занимается предпринимательской деятельностью в сфере аренды и эксплуатации недвижимости. В период работы VIII созыва Верховной Рады он был помощником народного депутата Александра Домбровского.

Сын Михаил с февраля 2009 по июль 2014 года также занимался предпринимательством — сдавал в аренду собственную недвижимость. Помимо этого, работал в украинском представительстве Агентства ООН по миграции. С 2016 по 2018 год обучался на факультете психологии в одном из университетов Киева. Отметим, что фото мужчин в сети нет.

Где сейчас Юлия Смешко

Вероятно, супруга вместе с мужем находится в Киеве. Точной информации о ее местонахождении нет.

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Фото: Фейсбук "Смешко Ігор - Прихильники"

Ранее мы рассказывали о муже спикера российского МИД Марии Захаровой. Их свадьба в США была очень вульгарной.

Теги:
#Недвижимость #СБУ #Дети #Крым #Игорь Смешко