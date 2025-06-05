Він називав СРСР "імперією зла": як виглядав перед смертю експрезидент США Рональд Рейган та де його поховали

Політик зміцнював військовий сектор США

Сьогодні, 5 червня, виповнюються 21-роковини з дня смерті 40-го президента США Рональда Рейгана. Це один із рідкісних випадків в історії, коли актор і телеведучий став політиком. Період його президентства супроводжувався боротьбою з економічною кризою, підтримкою антикомуністичних рухів і системними реформами. Торік в Україні з'являлась ініціатива, аби встановили пам'ятник Рейгану.

"Телеграф" розкаже більше про політичну діяльність 40-го президента США, а також чим він займався в останні роки свого життя.

Що відомо про Рональда Рейгана

Рональд народився у 1911 році в Тампіко, що у штаті Іллінойс. Батько Рейгана пиячив, тож сім'я жила бідно. Також вони постійно змінювали місце проживання. Змалечку Рональд проявляв інтерес до акторства, брав участь у шкільних виставах і займався футболом.

Згодом Рейган вступив на факультет економіки і соціології, але там особливо себе не проявляв. Так хлопець працював на різних радіостанціях у штаті Айова. У 1937 році Рейган відправився до Голлівуду, де підписав контракт з компанією Warner Brothers.

Рейган певний час працював на радіо, фото Getty Images

Дебют Рейгана у кіно відбувся у фільмі "Любов наживо". З того часу і почалась акторська кар'єра Рональда. Загалом він зіграв у понад 77 телевізійних та художніх стрічках. Зазвичай Рейган отримував другорядні ролі ковбоїв або коханців. Популярними фільмами з його участю стали "Бруклінський ковбой", "Все по-американськи", "Погана людина", "Королівський ряд".

Рейган був відомим актором, фото Getty Images

Рейган проходив військові курси, після яких увійшов до армійського резерву. Мав звання лейтенанта. Пізніше Рональд змінив напрямок діяльності. Він почав працювати у корпорації General Electric і долучився до Демократичної партії.

Впливові колеги вирішили висунути кандидатуру Рейгана на посаду губернатора Каліфорнії від Республіканської партії. Під час виборчої кампанії він говорив про важливість скорочення соціальних програм, аби люди поверталися до роботи.

Рейган був губернатором Каліфорнії, фото Getty Images

З третьої спроби Рейган став кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах. У 1981 році він очолив Сполучені Штати Америки, ставши найстаршим президентом цієї країни. Тоді йому було 70 років.

У тому ж році Рональд пережив замах на життя. У нього вистрілив психічно хворий Джон Гінкл. Куля застрягла в легені, тож політика прооперували.

Рейган став 40-м президентом США, фото Getty Images

У своїй політиці Рональд називав СРСР "імперією зла", боровся з комунізмом, розміщував ядерний арсенал у європейських країнах. Віддавав наказ почати збройне вторгнення в Гренаду. Скорочував соціальні програми та сприяв розвитку бізнесу. Його політика отримала назву "рейганоміка".

Окрім цього, Рональд нарощував військову перевагу в космічному просторі. Підтримував опозицію, яка діяла проти радянських військ в Афганістані. Пізніше мав переговори з генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим. Так США і СРСР підписали Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Рейган мав зустріч з Горбачовим, фото Getty Images

Останні роки життя

Рейган був президентом США протягом 2 термінів. У 1989 році він покинув цей пост. Через 5 років у політика виявили хворобу Альцгеймера. Актор тривалий час перебував у шлюбі з акторкою Ненсі Девіс. Вони виховували двох дітей — сина Рональда Прескота і доньку Патрицію.

Рейган з дружиною Нені Девіс, фото Getty Images

Рейган і Девіс, фото Getty Images

У 2004 році Рейган помер у Лос-Анджелесі у віці 93 років. Причиною смерті стала пневмонія на тлі хвороби Альцгеймера. На той час він побив рекорд тривалості життя президента США.

Рейгана поховали на території президентської бібліотеки на його честь. Він відкрив цей заклад в 1991 році у містечку Сімі-Веллі в Каліфорнії. Політику встановили великий меморіал, покритий мармуровими плитами.

Могила Рональда Рейгана, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник колишній президент США Джордж Буш-молодший. Він не часто з'являється на публіці.