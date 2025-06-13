Киевстар заявил о тарифе специально для людей старшего возраста: какие условия

Подключить этот тариф могут не все украинцы

Не только тарифы для студентов, но и для пенсионеров снова начали предлагать операторы. В частности, "Киевстар" заявил о начале работы тарифа Все вместе Комфорт. Его создали под нужды людей постарше и людей с инвалидностью.

Он контрактный, его могут включить действующие контрактные абоненты или переходящие с предоплаты. Стоимость тарифа — 220 грн/месяц. За эти деньги можно получить:

безлимитные звонки в сети,

100 минут на другие номера в Украине, включая городские,

10 Гб интернета (8 Гб в роуминге),

100 СМС сообщений

доступ к сервисам Государство в смартфоне, Киевстар ТВ (Легкий) без доплат и т.д.

В рамках "Государства в смартфоне" можно получить доступ к бронированию билетов, Дия, Хелси и т.д. Также доступны "Знания без границ", где можно получить доступ к учебным приложениям.

Эти приложения в тарифе доступны без расхода интернета

В рамках тарифа можно подключить суперсилу. Среди дополнительных услуг — еще 100 минут на другие сети и за границу, гигабайты в роуминге, безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам, а также просмотр видео.

Тариф доступен лицам от 60 лет и людям с инвалидностью I–III группы. В магазинах оператора должны помочь с переходом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро проверить остаток денег и тарифных минут у разных украинских операторов. Основные короткие коды, которые следует помнить.