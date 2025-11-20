Перебої з мобільним зв'язком та інтернетом Київстару. В компанії розповіли, в чому проблема
Якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються, і це не випадковість
Під час відключень світла у багатьох користувачів "Київстару" виникають проблеми з інтернетом. Річ у тому, що більшість абонентів переходить на мобільну мережу, оскільки станом на середину листопада лише 15–20% абонентів домашнього інтернету подбали про резервне живлення своїх роутерів, тому зростає навантаження.
Що потрібно знати:
- При недавньому блекауті у Полтавській області клієнтський резерв був лише 2%
- Через підвищене навантаження скорочується час автономної роботи базових станцій, погіршується якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних
- "Київстар" рекомендує заздалегідь підготувати резервне живлення для роутерів, щоб мінімізувати наслідки можливих відключень
Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор Київстару Олександр Комаров. За його словами, під час нещодавнього повного блекауту у Полтавській області клієнтський резерв був лише 2%.
Це безпосередньо впливає на мобільну мережу.
А далі все взаємопов’язано: користувачі переходять на мобільний інтернет, зростає навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються.
Чому виникли проблеми з інтернетом
Як пояснили "Телеграфу" в колцентрі "Київстар", акумулятори, які живлять домашній інтернет, мають безперервно заряджатися 8-9 годин. При тривалих відключеннях електроенергії вони не встигають набрати потрібний заряд і автономне резервне живлення вимикається значно раніше від 10 годин, як того вимагають норми Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.
