Перебої з мобільним зв'язком та інтернетом Київстару. В компанії розповіли, в чому проблема

Якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються, і це не випадковість

Під час відключень світла у багатьох користувачів "Київстару" виникають проблеми з інтернетом. Річ у тому, що більшість абонентів переходить на мобільну мережу, оскільки станом на середину листопада лише 15–20% абонентів домашнього інтернету подбали про резервне живлення своїх роутерів, тому зростає навантаження.

Що потрібно знати:

При недавньому блекауті у Полтавській області клієнтський резерв був лише 2%

Через підвищене навантаження скорочується час автономної роботи базових станцій, погіршується якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних

"Київстар" рекомендує заздалегідь підготувати резервне живлення для роутерів, щоб мінімізувати наслідки можливих відключень

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор Київстару Олександр Комаров. За його словами, під час нещодавнього повного блекауту у Полтавській області клієнтський резерв був лише 2%.

Це безпосередньо впливає на мобільну мережу.

А далі все взаємопов’язано: користувачі переходять на мобільний інтернет, зростає навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються. пояснив Комаров.

Чому виникли проблеми з інтернетом

Як пояснили "Телеграфу" в колцентрі "Київстар", акумулятори, які живлять домашній інтернет, мають безперервно заряджатися 8-9 годин. При тривалих відключеннях електроенергії вони не встигають набрати потрібний заряд і автономне резервне живлення вимикається значно раніше від 10 годин, як того вимагають норми Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

