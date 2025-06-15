Вітаємо з Днем батька 2025! Яскраві картинки та найкращі побажання зі святом для улюбленого тата

Нагадайте своєму батькові слова любові та подяки

У календарі свят є важлива дата – День батька. В Україні ми відзначаємо його сьогодні, 15 червня, в третю неділю першого місяця літа. Це ще одна можливість висловити своїм татусям слова любові, подяки та подарувати їм гарний настрій.

Батько завжди був і залишається опорою та прикладом сили у кожній родині. Це надійне плече, яке підтримає та захистить у будь-яку хвилину. В умовах війни це трепетне свято має особливе значення, бо багато татусів зараз на фронті й захищають майбутнє України, демонструючи свою мужність та стійкість.

День батька – це ще одна можливість нагадати рідним людям слова любові та подяки, а також підтримати їх теплими словами. "Телеграф" із цього приводу підготував добірку барвистих листівок та душевних побажань.

З Днем батька 2025

З Днем Батька! Від щирого серця бажаю тобі радості й безтурботного життя! Залишайся таким же сміливим, веселим і надійним! Ми тебе дуже сильно любимо!

Як привітати з Днем батька

Мій рідний татко, спасибі тобі за те, що вчив мене життю рука об руку з тобою, допомагаючи мені всією твоєю мужністю і рішучістю. Тато, для мене ти той, ким можна пишатися, кому я хочу сказати слова подяки, і, перш за все, ти той, кого я люблю і поважаю. З Днем Батька!

Листівки з Днем батька 15 червня

Вітаємо з Днем батька! Бажаємо тобі бути сильним і сміливим, захищаючи нас з мамою і нашу Україну! Пам'ятай, що ми завжди будемо твоїм тилом, ти завжди можеш розраховувати на нашу підтримку і допомогу. Любимо тебе!

Вітаємо з Днем батька 2025

Дорогий тато! У цей день ми хочемо висловити нашу теплу вдячність за все, що ти робиш для нас. Твоя любов, підтримка і мудрість завжди надихали нас бути сильними й не боятися труднощів. Хай цей день, як і всі наступні, будуть сповнені для тебе радістю і щастям. Любимо тебе!

День батька 15 червня - привітання

Бути хорошим татом — відповідальна робота, і ти з нею справляєшся на всі сто! Ти — мій приклад для наслідування, моя опора і захист. Вітаю з Днем батька, милий тато, будь щасливий і завжди здоровий!

Гарні листівки та побажання з Днем батька 2025

Нагадаємо, що цього літнього місяця є ще безліч цікавих свят. Раніше "Телеграф" вже публікував календар значних дат та вихідних на червень 2025 року.