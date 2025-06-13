Огіркова шкірка врятує садок від шкідників: виконайте одну просту дію

Захистити сад чи город від мурах і попелиці можна за допомогою огіркової шкірки.

Якщо ви маєте сад або город, то стикалися з проблемою шкідників у літній період. Ці дрібні комахи можуть нашкодити врожаю на вашій ділянці. Однак є нескладні способи з ними боротися за допомогою підручних засобів.

"Телеграф" розповість, як можна використовувати огіркову шкірку у боротьбі з мурахами, попелицями та іншими шкідниками.

Як виявилося, огіркова шкірка може стати ефективним засобом для боротьби з городними та садовими шкідниками, пише Express. Справа в тому, що гіркота і запах цієї шкірки дуже не до душі мурахам і попелиці. Вони всіма силами уникатимуть цього продукту.

А все, що вам потрібно, це виконати просту дію. Коли в черговий раз різатимете огірки на салат — не викидайте шкірку у сміття, а розкладіть її в саду в різних місцях. Почувши запах огірків, який поширюватиметься навколо, шкідники покинуть ваш сад.

А якщо покласти свіжу огіркову шкірку на алюмінієву тацю або тарілку і залишити в саду, то почнеться хімічна реакція, яка посилить поширення огіркового запаху. Таким чином, боротьба з комахами стане ще більш ефективною.

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