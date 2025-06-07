Якщо ви не так поливаєте огірки, то вони виростуть гіркими і з тріщинами

Уникнути гіркоти і тріщин у врожаї, а заразом отримати багатий збір, допоможе простий прийом

Якщо у вас є власний город, ви, напевно, хоча б раз помічали, що овочі можуть гірчити, жовтіти та тріскатися прямо на грядці. Як з’ясувалося, основною причиною таких проблем є неправильний режим поливу огірків.

Ключ до щедрого та смачного врожаю – це стабільний та помірний полив, який запобігає появі гіркоти та тріщин на плодах. Про це пише prostoway.

Як поливати огірки, щоб не гірчили

Насамперед огірки потребують регулярного поливу. Ці рослини особливо чутливі до рівня вологи — їм потрібне часте і рясна зволоження. Якщо поливати нерегулярно, плоди можуть набути гіркого смаку. У цьому вони помітно відрізняються від помідорів.

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Також нерідко огірки поливають раз на тиждень, але при цьому використовують дуже велику кількість води, що лише погіршує становище. Через це плоди стають гіркими, водянистими та часто тріскаються. Щоб отримати багатий урожай, важливо дотримуватися помірності в поливі.

Як і більшість овочевих культур, огірки віддають перевагу родючому та багатому на поживні речовини грунту. Раніше ми писали, чим підживити огірки, щоб отримати смачний урожай.