"Якщо безпекова ситуація дозволить…" В Міносвіти пояснили, коли скасують НМТ

З початку повномасштабної війни ЗНО замінили на НМТ

Національний мультипредметний тест (НМТ) як форма вступних іспитів для вступу у виш в Україні поки не зазнає суттєвих змін. Однак якщо безпекова ситуація дозволить це – відбудеться повернення до іспитів з окремих предметів.

Про це в другій частині інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Так він пояснив, чи плануються реформи вступної кампанії 2026/27 і що зміниться у ЗНО/НМТ?

Більше про це та інше читайте у публікації: "Перевірка на ШІ — новий стандарт": у Міносвіти розповіли про плагіат, зловживання відстрочками та НМТ".

Він нагадав, що НМТ замість Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні запроваджено 2022 року через воєнний стан.

— Раніше у нас був формат загальнодержавних вступних іспитів, який передбачав, що вся країна складала один предмет в один день. Умовно кажучи, цього року 312 тисяч вступників мали б одночасно писати українську мову. У нинішніх умовах безпеки це неможливо організувати, — каже заступник міністра.

За його словами, тому учасників розбивають на менші групи і проводять мультипредметний тест у безпечних умовах. Бо що далі на схід України — то частіше ці тести проводять у спеціально обладнаних підвалах і укриттях.

— Часто це відбувається на базі університетів — ми доклали для цього багато зусиль. Як і торік, цього року тестування включає чотири предмети: три обов’язкові й один на вибір.

На сьогодні нема потреби щось змінювати. І в найближчому майбутньому ми також не передбачаємо фундаментальних змін. Якщо безпекова ситуація дозволить, то ми б хотіли поступово повернутися до тестування з окремих предметів замість мультипредметного формату. Це дало б змогу приділити більше часу кожному тесту — умовно кажучи, дві години на один предмет замість однієї. У такому випадку ціна помилки для вступника буде значно меншою. Але для цього потрібні суттєві зміни в безпековій ситуації в Україні, — підсумував Михайло Винницький.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Міносвіти протидіє виїзду дітей з України.