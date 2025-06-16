Не дозволяйте мурахам захопити город! Проста пастка позбавить від шкідників раз і назавжди

Цей гуманний спосіб допоможе прогнати шкідників з вашої ділянки

Нашестя шкідників, зокрема слимаків та мурах, може завдати багато турбот і поставити під загрозу ваш урожай. З цим зволікати не можна, тому потрібно знати способи, які допоможуть вигнати з ділянки небажаних гостей.

Краще використовувати гуманні методи, щоб мурахи просто втекли з городу та квітника. Для цього можна використовувати пастку із сильним запахом. У матеріалі Express розповіли про це більш детально.

Як швидко прогнати мурах з городу та саду

Щоб мурахи не нашкодили врожаю, городникам радять використовувати пастку з сильним запахом, який відлякає шкідників і вони втечуть. Для цього можна використовувати ефірні олії (м’ятну, евкаліптову або цитрусову).

Візьміть кришки від пляшок або невеликі баночки, змочіть вату або тканину у воді, додавши до неї ефірної олії (10-15 крапель). Можна зверху на вату покласти трохи цукру чи меду, щоб залучити мурах. У результаті вони йдуть на пастку, але стикаються з сильним запахом, що їх відштовхує. Він може їх дезорієнтувати й комахи перестають відвідувати це місце.

Як швидко позбутися мурах

Також експерти рекомендують каєнський перець. Його можна просто посипати на мурашині стежки або навколо рослин. Але слідкуйте, щоб перець не потрапляв на плодові частини рослин і не викликав опіків.

Ще у боротьбі зі шкідниками може допомогти кориця. Мелену спецію слід розсипати вздовж мурашиних стежок, біля рослин і навколо городу. Але не забувайте повторити процедуру після дощу.

"Телеграф" писав раніше, як ефективно позбутися слимаків на дачі. Допоможе пастка з пивом.