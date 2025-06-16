Не дозволяйте мурахам захопити город! Проста пастка позбавить від шкідників раз і назавжди
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Цей гуманний спосіб допоможе прогнати шкідників з вашої ділянки
Нашестя шкідників, зокрема слимаків та мурах, може завдати багато турбот і поставити під загрозу ваш урожай. З цим зволікати не можна, тому потрібно знати способи, які допоможуть вигнати з ділянки небажаних гостей.
Краще використовувати гуманні методи, щоб мурахи просто втекли з городу та квітника. Для цього можна використовувати пастку із сильним запахом. У матеріалі Express розповіли про це більш детально.
Як швидко прогнати мурах з городу та саду
Щоб мурахи не нашкодили врожаю, городникам радять використовувати пастку з сильним запахом, який відлякає шкідників і вони втечуть. Для цього можна використовувати ефірні олії (м’ятну, евкаліптову або цитрусову).
Візьміть кришки від пляшок або невеликі баночки, змочіть вату або тканину у воді, додавши до неї ефірної олії (10-15 крапель). Можна зверху на вату покласти трохи цукру чи меду, щоб залучити мурах. У результаті вони йдуть на пастку, але стикаються з сильним запахом, що їх відштовхує. Він може їх дезорієнтувати й комахи перестають відвідувати це місце.
Також експерти рекомендують каєнський перець. Його можна просто посипати на мурашині стежки або навколо рослин. Але слідкуйте, щоб перець не потрапляв на плодові частини рослин і не викликав опіків.
Ще у боротьбі зі шкідниками може допомогти кориця. Мелену спецію слід розсипати вздовж мурашиних стежок, біля рослин і навколо городу. Але не забувайте повторити процедуру після дощу.
"Телеграф" писав раніше, як ефективно позбутися слимаків на дачі. Допоможе пастка з пивом.