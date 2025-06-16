Не позволяйте муравьям захватить огород! Простая ловушка избавит от вредителей раз и навсегда
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Этот гуманный способ поможет прогнать вредителей с вашего участка
Нашествие вредителей, в частности слизней и муравьев, может доставить много хлопот и поставить под угрозу ваш урожай. С этим медлить нельзя, поэтому нужно знать методы, которые помогут прогнать с участка нежелательных гостей.
Лучше использовать гуманные методы, чтобы муравьи просто сбежали с огорода и цветника. Для этого можно использовать ловушку с сильным запахом. В материале Express рассказали об этом более дательно.
Как быстро прогнать муравьев из огорода и сада
Чтобы муравьи не навредили урожаю, огородникам советуют использовать ловушку с сильным запахом, который отпугнет вредителей и они в ужасе сбегут. Для этого можно использовать эфирные масла (мятное, эвкалиптовое или цитрусовое).
Возьмите крышки от бутылок или небольшие баночки, смочите вату или ткань в воде, добавив в нее эфирном масле (10-15 капель). Можно сверху на вату положить немного сахара или меда, чтобы привлечь муравьев. В итоге они идут на ловушку, но сталкиваются с сильным и отталкивающим запахом. Он может их дезориентировать, и насекомые перестают посещать это место.
Также эксперты рекомендуют кайенский перец. Его можно просто посыпать на муравьиные тропы или вокруг растений. Но следите, чтобы перец не попадал на плодоносящие части растений и не вызывал ожогов.
Еще в борьбе с вредителями может помочь корица. Молотую специю также следует рассыпать вдоль муравьиных троп, возле растений и вокруг огорода. Но не забывайте повторить процедуру после дождя.
"Телеграф" писал ранее, как эффективно избавиться от слизней на даче. Поможет ловушка с пивом.