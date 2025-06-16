Не позволяйте муравьям захватить огород! Простая ловушка избавит от вредителей раз и навсегда

Этот гуманный способ поможет прогнать вредителей с вашего участка

Нашествие вредителей, в частности слизней и муравьев, может доставить много хлопот и поставить под угрозу ваш урожай. С этим медлить нельзя, поэтому нужно знать методы, которые помогут прогнать с участка нежелательных гостей.

Лучше использовать гуманные методы, чтобы муравьи просто сбежали с огорода и цветника. Для этого можно использовать ловушку с сильным запахом. В материале Express рассказали об этом более дательно.

Как быстро прогнать муравьев из огорода и сада

Чтобы муравьи не навредили урожаю, огородникам советуют использовать ловушку с сильным запахом, который отпугнет вредителей и они в ужасе сбегут. Для этого можно использовать эфирные масла (мятное, эвкалиптовое или цитрусовое).

Возьмите крышки от бутылок или небольшие баночки, смочите вату или ткань в воде, добавив в нее эфирном масле (10-15 капель). Можно сверху на вату положить немного сахара или меда, чтобы привлечь муравьев. В итоге они идут на ловушку, но сталкиваются с сильным и отталкивающим запахом. Он может их дезориентировать, и насекомые перестают посещать это место.

Как быстро избавиться от муравьев

Также эксперты рекомендуют кайенский перец. Его можно просто посыпать на муравьиные тропы или вокруг растений. Но следите, чтобы перец не попадал на плодоносящие части растений и не вызывал ожогов.

Еще в борьбе с вредителями может помочь корица. Молотую специю также следует рассыпать вдоль муравьиных троп, возле растений и вокруг огорода. Но не забывайте повторить процедуру после дождя.

"Телеграф" писал ранее, как эффективно избавиться от слизней на даче. Поможет ловушка с пивом.