Туди приїжджають оздоровлюватися грязями: як виглядає озеро Солоний Лиман на Дніпропетровщині

В озері містяться лікувальні грязі

В Україні є багато цікавих озер, як прісноводних, так і солоних, де можна добре відпочити. Одним із таких є Солоний Лиман у Самарівському районі, що на Дніпропетровщині. Воно вважається одним із найкрасивіших в Україні.

"Телеграф" розкаже більше про озеро Солоний Лиман, чим воно особливе та як туди дістатися.

Що відомо про Солоний Лиман

Солоний Лиман простягається на околиці Самарського лісу, що передбачає масив хвойних та змішаних лісів. Воно розташоване між селами Знаменівка та Новотроїцьке. Озеро у формі кола має площу 3,5 км², а довжина берегової лінії сягає майже 11,5 кілометрів. А от від моря озеро відокремлюють близько 300 кілометрів степів.

Озеро Солоний Лиман на Дніпропетровщині, фото ua.igotoworld.com

У давнину мінеральні джерела почали наповнювати невелику заглибину. У спеку у степовій зоні вода випаровувалася, тоді як концентрація солі лише зростала. Так вода в озері стала дуже соленою, тож риба тут не водиться. Посередині озера простягається витягнутий острів, а по берегах — кілька заток.

Озеро Солоний Лиман, фото soltliman.dp.ua

У 1980 році на цій території заснували ландшафтний заказник державного значення "Солоний Лиман". Загалом його площа займає 341 гектар.

Тут діє ландшафтний заказник, фото Сергія Рижкова

У Солоному Лимані складно купатися, оскільки озеро є мілким. Натомість туристів приваблюють сульфідні грязі з лікувальними властивостями. Відповідний пункт із грязями на березі лиману створили у 20-х роках минулого століття. Тут мали побудувати лікарню, де можна було б проводити 1000 процедур за день. Однак через брак грошей відкрили всього два корпуси барачного типу на 100 ліжок.

Після Чорнобильської катастрофи лікарню з грязями почали розширювати, а також зводити житло для персоналу закладу. Тут створили сховище для грязі, аби зберігати її корисні властивості. Біля Солоного Лиману також є джерела мінеральних вод, які використовують для лікування водою.

Як дістатися до Солоного Лимана

Аби доїхати до озера, спершу треба дістатися Дніпра. З багатьох обласних центрів курсують прямі потяги. А вже з Дніпра, а саме з проспекту Петра Калнишевського, можна доїхати до Солоного Лиману автобусом. Окрім цього, прямі рейси до озера курсують з автовокзалу Новомосковська, що у Дніпропетровській області. Кінцевою буде зупинка "Новотроїцьке".

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