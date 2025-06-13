Піщані скелі та вода кольору неба: в Україні є екзотичний куточок, про який мало хто знає

Розріз має довжину 6 кілометрів та форму літери "Г"

В Україні є безліч дивовижних місць, наприклад Базальтові стовпи на Рівненщині, а також мальовничий Морозівський вугільний розріз. Це місце малознайоме широкому колу людей, але приголомшує відвідувачів бірюзовою водою, піщаними скелями…і занедбаною технікою.

"Телеграф" вирішив дізнатися, де саме знаходиться ця гарна локація та що в ній особливого. Ми дізналися деякі факти про це туристичне місце.

Морозівський вугільний розріз — як виглядає і що про нього відомо

Незвичайне водоймище з блакитною водою перетворилося з індустріальної пам’ятки на красиву Instagram-локацію. Раніше на цій території, яка має довжину 6 кілометрів та форму літери "Г", добували буре вугілля.

Морозівський вугільний розріз

Роботи тут було закінчено у 2009 році, бо підприємство не впоралося з боргами та припинило свою діяльність. Але у свої найкращі часи в кар’єрі видобувало близько 10 млн тонн вугілля на рік і на ньому застосовували гігантські машини та пристрої, зокрема роторний екскаватор ЕРШР-1600 вагою близько 4000 тонн — одна з найбільших за розмірами машин такого типу у світі.

У розрізі залишилася занедбана техніка

Але після закриття кар’єр наповнився ґрунтовими водами й став популярним серед любителів дикої природи та гарних фотографій. На місці видобутку вугілля залишилася техніка, хоча частину її вже приховано під водою, а частину розібрано "шукачами" металу.

Вода у водоймі прозора та бірюзова, як на екзотичному курорті. І такий колір свідчить про значну глибину водойми та її чистоту. Сюди приїжджають помилуватися крутими скелями, білим піском, водою кольору неба та просто побути у тиші.

Морозівський вугільний розріз вражає блакитним кольором води

До води є кілька підходів — зроблено сходи. Влітку на водоймі можна залишатися з наметами, човнами та насолоджуватися відпочинком.

Як дістатися до Морозівського вугільного розрізу

Мальовниче місце знаходиться недалеко від селища Пантаївка на Кіровоградщині (за 2 кілометри до річки Інгул). Від Кременчука Морозівський вугільний розріз знаходиться за 70 кілометрів, тож краще їхати власним транспортом.

Як дістатися до Морозівського вугільного розрізу

Від селища Пантаївка до кар’єру можна пройти пішки, відстань становить близько 2-3 кілометрів.

"Телеграф" писав раніше, що Росія знищує унікальне "рожеве" озеро в Україні: його називають аналогом Мертвого моря.