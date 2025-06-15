Містить багато солей та лікувальні грязі: як виглядає озеро Кунігунда на Закарпатті і як туди дістатися

Озеро насичене великою кількістю солей

Кунігунда є найбільшим із солоних озер, розташованих на Закарпатті. Воно простягається на околиці селища Солотвине, що у Тячівському районі. За ступенем мінералізації озеро вважається аналогом Мертвого моря. Також варте уваги озеро Ялпуг на Одещині, яке є найбільшим в Україні.

"Телеграф" розповість, що відомо про Кунігунду, чим воно особливе і як туди дістатися.

Що відомо про озеро Кунігунда

Кунігунда має антропогенне походження, тобто, виникло через різні форми людської діяльності. Воно з'явилось через просідання шахти з видобутку солі у 1902 році. Пізніше соляну копальню, яка називалась "Кунігунда", повністю затопило. До речі, від шахти й походить назва озера.

Озеро Кунігунда утворилося через просідання соляної шахти, фото funtime.ua

Озеро має неправильну форму з островом посередині. Його особливість — у цілющих водах, які приваблюють туристів зі всієї України. Берег і дно покриті лікувальними речовинами чорного кольору — ропою та сульфідними грязями.

Озеро Кунігунда містить багато солей, фото Foursquare

Температура води упродовж року сягає щонайменше +17°С, а у літній сезон — +25–27°С. Глибина озера — 8 метрів. Довжина водойми простягається на понад 1 кілометр, тоді як ширина — майже на 200 метрів. Концентрація солей у Кунігунді сягає 46–150 ‰, а також у ньому міститься велика кількість іонів брому.

В озері - дуже солена вода, фото Foursquare

На базі озера облаштували місце відпочинку. Люди приїжджають сюди, щоб оздоровитися — обмаститися лікувальними грязями та зануритися в озеро. Через високу кількість солей вода ніби "тримає" людей, тож можна не боятися, що втонеш. До того ж там відчувається чисте повітря, простягаються красиві види на гори та загалом панує спокійна атмосфера.

На озеро Кунігунда приїжджає багато туристів, фото Foursquare

Як дістатися до озера Кунігунда

Оптимальний варіант — дістатися до озера на власній автівці. З Києва доведеться подолати відстань у 730 кілометрів, на що витратите 10-11 годин. Для цього вам потрібно обрати автодорогу Е40, Н09 або Р32.

Також до курорту можна доїхати автобусом або потягом. З багатьох українських міст курсують прямі рейси до Солотвино. Якщо з вашого населеного пункту не їздять потяги чи автобуси, тоді доведеться добиратися з Ужгорода або Івано-Франківська.

Раніше "Телеграф" розповідав про Шелехівське озеро біля села Межиріч на Сумщині. Йому налічується 40 тисяч років.