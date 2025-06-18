Ця поширена помилка у боротьбі з кротами може нашкодити врожаю: що категорично не можна робити

Є безпечніші способи боротьби з кротами

Нашестя кротів на городі чи саду може стати серйозною проблемою для дачників та городників. Багато хто бореться з цими шкідниками за допомогою нафталіну, однак, це може бути небезпечним для навколишнього середовища.

"Телеграф" розповість, чому не варто труїти кротів нафталіном і які є безпечніші способи прогнати цих шкідників з вашого двору чи городу.

Помилка у боротьбі з кротами — нафталін

Запах нафталіну неприємний для людини, що вже говорити про підземних шкідників кротів. Багато дачників використовують нафталінову воду або кульки для відлякування кротів, проте це може бути шкідливим для навколишнього середовища, ґрунту та вашого врожаю, пише House Digest.

Активні хімікати, які містяться в нафталіні, можуть забруднювати ґрунт, рослини, воду і навіть повітря. Таким чином, поки ви намагаєтеся вигнати з дачі кротів, ви також можете отруїти довкілля небезпечними хімічними сполуками.

Є більш прості способи подолати нашестя кротів у вашому дворі чи саду. Один із гуманних способів – це висаджування на ділянці особливо ароматних рослин. До таких відносяться, наприклад, чорнобривці, нарциси, м’ята. Запах цих рослин може відвадити кротів із вашої території.

Також одним із ефективних методів боротьби зі шкідниками є ультразвук. Розумний пристрій з ультразвуком створює вібрації та звукові хвилі, які проженуть кротів подалі з вашої ділянки чи городу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли правильно обрізати півонії після цвітіння. Є одна помилка, якої припускаються навіть досвідчені квіткарі.