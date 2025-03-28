Шкідники будуть обходити ваш город: які рослини є найкращими сусідами для капусти, огірків та томатів

Деякі рослини здатні відлякувати шкідників з вашого городу

Весна — саме час планувати посадку овочів та інших культур на городі. А при плануванні площі ділянки потрібно враховувати рослини-сусіди одна для одної. Деякі культури можуть відлякувати шкідників з вашого городу, і це також потрібно враховувати. Ми вже розповідали, коли садити цибулю, а сьогодні ділимося, які рослини краще садити по-сусідству.

Є низка рослин, які можуть відлякувати шкідників своїм запахом, пише видання The Spruce. До таких відносяться, зокрема, базилік, часник, редиска, кріп та календула.

Які рослини відлякують шкідників?

Деякі рослини мають сильний аромат, який відлякує комах, попелицю, мошку та інших шкідників культур. Садаючи ці трави та овочі між рядами капусти, томатів чи огірків, ви вбережете свій майбутній урожай.

Базилік

Базилік відлякує з городу спаржевого жука, морквяну муху, мошку, комарів і білокрилку. Тому, коли проходите городом, проведіть рукою по листі базиліка, провокуючи поширення його аромату.

Календула

Календула також здатна відганяти від корисних культур спаржевих жуків, нематод і томатних бражників. Більше того, квітки календули можуть приваблювати до вашого городу корисних комах, типу бджіл, які запилюють рослини.

Кріп

Кріп — це не тільки корисна та ароматна зелень для салатів і консервацій, але і рослина, яка здатна відлякувати капустяну міль та павутинний кліщ. Його можна сіяти на грядках з капустою, огірками чи буряками і не переживати за врожай, шкідникам він не дістанеться.

Часник

Часник відлякує з грядок попелицю, капустяну міль, яблонну моль, бобових жуків, персикову вогнівку та інших шкідливих комах. Крім того, часник можна посадити під кущами троянд, він відлякує шкідливих жучків, які відкладають яйця під листям.

Редиска

Посаджена між капустяних грядок редиска, відлякує капустяну личинку, гарбузних клопів, огіркових жуків. Також редис можна посадити біля грядок з огірками та біля моркви.

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