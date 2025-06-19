Тайный роман с женатым воином? Что известно о личной жизни "слуги" Безуглой

По словам нардепа, она была в отношениях с женихом "Ксены" Рубаняк

Нардеп Марьяна Безуглая, которая на днях оскандалилась заявлением о погибшем в Киеве студенте, никогда не была замужем и не имеет детей. О ее личной жизни практически ничего неизвестно, однако в феврале 2025 года депутат из "Слуги народа" ошарашила всех заявлением о тайном романе с воином Максимом Емцем.

Военный с позывным "Енот" погиб на Покровском направлении 4 февраля 2025 года. Тогда почтила память Максима его девушка, украинская военная Оксана Рубаняк с позывным "Ксена".

"Моя Вселенная. Мой… Мы встретились на одном из направлений на фронте. Все произошло внезапно и неожиданно. Из нашей истории можно снимать фильм, но мы берегли все в тайне до конца. Ты заполонил собой мое пространство, добавил в жизнь ощущение безопасности, поддержки, любви. Ты тот, кого я ждала всю свою жизнь", — написала на следующий день после гибели любимого Оксана в Фейсбуке, прикрепив к посту ряд общих фото с Емцем. Спустя 3 дня про роман с военным написала и Безуглая.

Максим "Енот" Емец и Оксана "Ксена" Рубаняк. Фото: facebook.com/oksana.rubanak

По словам нардепа, она познакомилась с "Енотом" после того, как мужчина сфотографировал ее в штабе в Лисичанске и отправил снимок в чат с вопросом, кто она такая. Их роман был стремительным и начался после того, как он связался с ней после ранения. Позже Емец якобы сделал ей предложение, но она ответила отказом.

"Летом 2024 года, после перерыва в общении вообще, он снова заговорил о семье, но я понимала, что ничего не получится. Мы были совсем разные, да и отношения уже не выглядели актуальными. Дальше мы только переписывались… Мы решили встретиться 12 января. 20 минут. Говорили. Целовались… Я снова начала задумываться, восстановить и отношения?.. 4 февраля мне написал знакомый из ГУРа, который знал, что мы знакомы. Написал коротко и сухо: Енот погиб", — рассказала Безуглая.

Безуглая написала о романе с Максимом Емцем после его гибели. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Далее политик заявила, что она поговорила с Оксаной, при этом, по ее словам, она не знала, что у Максима есть кто-то еще. "И когда 12 января целовал – уже был вероятно помолвлен с ней. Но мертвые молчат", – отметила она. Общих фото Безуглой и Емца в сети нет.

Была официальная жена и ребенок?

Через два дня после гибели Максима к нему как к мужу обратилась Татьяна Емец, она же опубликовала общие фото с молодым воином. Неизвестно, были ли супруги еще официально в браке или уже разведены. Однако точно, что у пары есть общая дочь.

"Мой муж, отец моего Цветочка на щите. Его отвага и самопожертвование навсегда останутся в наших сердцах. Он был настоящим героем, который защищал нашу землю и наше будущее. Память о его подвиге будет жить вечно, вдохновляя нас на добро и единство. Вечная слава защитника Украины… Он был заботливым отцом, верным воином и хорошим человеком", — писала Татьяна.

15 марта женщина выложила фото с могилы воина. Татьяна написала, что они с дочкою очень скучают по его "голосу и утренними звонками". Максима Емца похоронили 11 февраля в Ивано-Франковске, ему было 30 лет.

Добавим, что после того, как Безуглая раскрыла личную тайну, она возмутила украинскую журналистку Екатерину Шаповал. Та написала в соцсети, что таким образом нардеп просто самоутверждалась, причиняя боль Оксане Рубанюк — невесте Максима.

"Настолько жестокое сообщение Марьяны Безуглой о погибшем воине, что просто перехватывает дух. Человек, которого никто не спрашивал и не трогал, самоутверждается, безжалостно причиняя боль тому, что потерял близкого человека. Безуглая не ищет истину, не обличает неправду, а отвратительно кичиться", — написала журналистка.

"Енот" и "Ксена" были помолвлены. Фото: facebook.com/oksana.rubanak

Напомним, что Марьяна Безуглая родилась в Киеве. Мы писали о ее детстве и как нардеп выглядела в юности.