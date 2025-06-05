Вбили п'ятьох людей, серед них дитина: росіяни вдарили дронами по Прилуках на Чернігівщині (фото)
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Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі
Вибухи у Прилуках Чернівської області лунали вночі 5 червня. Росіяни атакували місто ударними дронами, є загиблі.
Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області. У повідомленні йдеться, що внаслідок вибухів сталися загоряння у житлових районах Прилук.
Попередньо відомо про пʼятьох загиблих — з них дві жінки і однорічна дитина. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження.
"Жінок з дитиною знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених", — пишуть у пресслужбі.
Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань.
Працівники ДСНС пишуть, що унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.
Що відомо про Прилуки
Прилуки — місто в Чернігівській області України, адміністративний центр Прилуцького району. Населення — близько 50-55 тисяч осіб. Розташування: на річці Удай, за 150 км від Києва.
Раніше "Телеграф" писав, що російська армія завдала ракетного удару по території навчального підрозділу в Полтавській області.