Лікувалася від тяжкої хвороби: Єрмак розповів подробиці про дівчинку, яку вбив Іран в Ізраїлі

Загалом загинуло четверо українців, ще один зник безвісти

Внаслідок ракетного удару Ірану по ізраїльському місту Бат-Ям загинула семирічна одеситка Анастасія Бурік. Крім того, вибух забрав життя її матері та ще двох дітей.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму telegram-каналі. За його словами, дівчинка приїхала туди для проведення лікування онкологічного захворювання та чекала черги на трансплантацію кісткового мозку.

Єрмак зазначив, що Росія так само вбиває українців з 2022 року, завдаючи ударів по мирних містах і житлових будинках. При цьому вона використовує для цього іранські дрони.

"Те саме можливе всюди, де терористи маскуються під держави — режим в Ірані та Росії — це терористи. Вони однакові у всьому", — написав Єрмак.

Як повідомлялося раніше, удар по Бат-Яму стався 15 червня. Тоді в МЗС повідомили, що там загинуло п’ять громадян України, серед яких троє неповнолітніх.

Нагадаємо, з 13 червня Ізраїль та Іран обмінюються ракетними ударами. Ізраїльська влада пояснила це тим, що Тегеран планував вбивство прем’єра країни Біньяміна Нетаньяху, а також президента США Дональда Трампа.