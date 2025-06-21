Не тільки у Москві. Де в Росії можна знайти вулиці Зеленського

У кількох європейських містах теж є вулиці Зеленського

На честь президента України Володимира Зеленського у світі названо кілька вулиць та площ. Навіть в Росії є кілька співзвучних вулиць і не тільки в Москві.

Про це свідчать дані Google. Зазначається, що офіційно в Росії нібито немає цих назв, але на картах вони й досі є.

Одна з вулиць Зеленського знаходиться у Ростовській області у місті Морозовськ. Інша вулиця розкинулась у Ставропольському краї Росії у місті Кугульта. Додамо, що на відміну від Москви в цих містах вулиці Зеленського доволі протяжні.

Вулиця Зеленського в Росії

Вулиця Зеленського в Краснодарському краї

Однак в Росії є ще щонайменше дві вулиці зі схожими назвами, одна знаходиться у Краснодарському краї місто Кореновськ, а інша — у Краснодарському краї в Слов'янську-на-Кубані. На честь кого саме названі ці вулиці достеменно не відомо, але їх співзвучність з прізвищем президента України Зеленського вражає.

Вулиця Зеленського в Ростовській області

Вулиця Зеленського в Росії

Додамо, що також в Росії є навіть Зеленський з'їзд — вулиця в історичному центрі Нижнього Новгорода. Вона проходить вздовж засипаного рову. Походження цієї назви має дві теорії. Перша — з'їзд отримав свою назву від порохового складу з водяним млином (Зелейного двору), який перебував у Почаїнському яру. Друга — назва з'їзду походить від оксиду міді зеленого кольору, яка стікала по схилу з кузень, що знаходились на місці площі Мініна і Пожарського.

Варто відзначити, що саме на честь Володимира Зеленського після повномасштабного нападу Росії на Україну було названо кілька вулиць в Європі. Зокрема:

Камза, Албанія — "Rruga Volodymyr Zelenskyy" (вул. Володимира Зеленського).

— "Rruga Volodymyr Zelenskyy" (вул. Володимира Зеленського). Єлгава, Латвія — площа Зеленського,

— площа Зеленського, Харлоу в Ессексі, Велика Братанія — вулиця Володимира Зеленського.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Європі є село, назва якого пов'язана з іменем очільника Росії Володимира Путіна.