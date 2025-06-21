В нескольких европейских городах тоже есть улицы Зеленского

В честь президента Украины Владимира Зеленского в мире названо несколько улиц и площадей. Даже в России есть несколько созвучных улиц и не только в Москве.

Об этом свидетельствуют данные Google. Отмечается, что официально в России якобы нет этих названий, но на картах они до сих пор есть.

Одна из улиц Зеленского находится в Ростовской области в городе Морозовске. Другая улица раскинулась в Ставропольском крае России в городе Кугульта. Добавим, что, в отличие от Москвы, в этих городах улицы Зеленского довольно протяжные.

Улица Зеленского в России

Улица Зеленского в Краснодарском крае

Однако в России есть еще минимум две улицы с похожими названиями, одна находится в Краснодарском крае город Кореновск, а другая — в Краснодарском крае в Славянске-на-Кубани. В честь кого названные эти улицы точно не известно, но их созвучность с фамилией президента Украины Зеленского впечатляет.

Улица Зеленского в Ростовской области

Улица Зеленского в России

Добавим, что также в России есть даже Зеленский съезд – улица в историческом центре Нижнего Новгорода. Она проходит вдоль засыпанного рва. Происхождение этого названия имеет две теории. Первая — съезд получил свое название от порохового склада с водяной мельницей (Зелейного двора), которая находилась в Почаинском овраге. Вторая — название съезда происходит от оксида меди зеленого цвета, стекавшего по склону из кузниц, находившихся на месте площади Минина и Пожарского.

Следует отметить, что именно в честь Владимира Зеленского после полномасштабного нападения России на Украину было названо несколько улиц в Европе. В частности:

Камза, Албания — "Rruga Volodymyr Zelenskyy" (ул. Владимира Зеленского).

— "Rruga Volodymyr Zelenskyy" (ул. Владимира Зеленского). Елгава, Латвия — площадь Зеленского,

— площадь Зеленского, Харлоу в Эссексе, Великобритания – улица Владимира Зеленского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Европе есть село, название которого связано с именем главы России Владимира Путина.