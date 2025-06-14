У Росії є річка "П'яна" - і назвали її так не випадково. Ця історія вас здивує та насмішить

П’яна — річка, що петляє через карстові пустоти і сторінки літописів, змінивши назву через один випадок

Природа має свою логіку. Але не завжди — одна з найзвивистих річок у світі тече в Росії і має дуже характерну назву — П'яна. Назвали так не тільки через те, що вона тече дуже нерівно, а й через історичні факти.

Річка не може йти прямо

П'яна тече у Нижньогородській області. Між її витоком та гирлом — усього до 60 км, одна довжина річки — 436 км. Вона постійно "забуває" куди текти і повертає абияк. Геологи пояснюють це карстовими породами, які просідаючи щораз змінюють її течію. Однак назва річки — ще й, можливо, влучна метафора літописця.

Звивиста річка П'яна

Як російське п'янство дало назву річці

1377 рік. Руське військо зупинилось біля річки на відпочинок. Поки вважали, що Орда далеко — "пройшлися" по селах довкола, зібрали алкоголь та їжу і влаштували розваги: пили, їли, полювали. Жоден воєвода, коли незабаром прийшли татари, не зміг організувати оборону і армія втікала за річку. Вона хоч і неширока, але достатньо бурхлива. А що п'яним треба — потонуло чимало, включно із князем.

Втеча російського війська в 1377

Так звідки ж назва — П'яна

В літописі, що описує ці події, на початку річку називали Піана, ймовірно від фіно-угорського "пієн" — малий. Але навіть в літописі автор іронізує, кажучи, що за" за П'яною — п'яні". Далі використовується саме форма "П'яна". Інша версія — річку так назвали через звивистість та нестійкість русла.

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