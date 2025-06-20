В країні-сусідці Росії була площа імені Януковича: де саме і що з назвою зараз

Сьогодні на мапі Спітака площі чи вулиці, названої на честь Віктора Януковича, більше не зазначено

У вірменському місті Спітак одну з площ у 2006 році назвали на честь українського експрезидента Віктора Януковича, відзначаючи його допомогу після землетрусу 1988 року. Пізніше площа була "перейменована" активістами на честь Сергія Нігояна, але офіційна влада відмовилася змінювати назву.

"Телеграф" розповідає про це місце.

Вигляд таблички з новою назвою площі на честь Януковича, 2008 рік

Так, сусідня з Росією країна вирішила висловити вдячність Януковичу за допомогу після катастрофічного землетрусу 7 грудня 1988 року. Тоді він очолював виробниче об’єднання "Донбастрансремонт" і, за словами представників "Партії регіонів", керував формуванням українських рятувальних і будівельних загонів, які працювали в зоні лиха.

У матеріалі "yerkir.am" йдеться, що керівник інформаційного відділу Спітакської міськради Ованес Хоєцян пояснив появу площі ім. Януковича в місті вдячністю за його допомогу під час ліквідації наслідків Спітакського землетрусу. За його словами, посадовець особисто займався рятувальними й будівельними роботами та отримав звання почесного громадянина Спітака.

Назву площі було затверджено у 2006 році за ініціативою місцевих жителів і рішенням ради старійшин. На питання, чому цього не зробили раніше, Хоєцян відповів, що, ймовірно, "час ще не настав або громадська свідомість лише почала пробуджуватися".

Під час вшанування жертв трагедії у 2008 році Янукович перебував у Вірменії з офіційним візитом, зустрівся з тодішніми президентами Сержем Саргсяном та Робертом Кочаряном, а також із регіональними керівниками.

Віктор Янукович із Сержем Саргсяном

Віктор Янукович із Робертом Кочаряном

На вулицях з’явились плакати з написами "Спасибі Україні за сина Януковича".

Як у Вірменії прославляли Віктора Януковича

Крім того, у політичному оточенні Януковича є народний депутат Нвєр Мхітарян — вірменин за походженням, що, ймовірно, також відіграв роль у цій ініціативі.

У лютому 2014 року, у той час, коли в Україні розпочався Євромайдан, у Спітаку група молодих активістів, пов’язаних з опозиційним рухом на чолі з Ніколом Пашиняном, самовільно перейменувала цю площу на честь Сергія Нігояна — першого загиблого під час протестів у Києві.

"Перейменована" вруге площа ім. Януковича в місті Спітак

Як повідомляє "Радіо Свобода", активісти, які вважають Януковича диктатором, заклеїли табличку назви наліпкою з українським написом.

Місцева влада не одразу відреагувала, а мер відкинув вимоги офіційно змінити назву, пояснивши це вдячністю за участь Януковича в повоєнній відбудові міста після землетрусу 1988 року.

Лідер партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян під час відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку в Єревані 13 жовтня 2018 року заявив, що назву площі в Спітаку, присвячену Віктору Януковичу, слід переглянути. За його словами, хоча ініціатива увічнення раніше належала самому вірменському посадовцю, зараз ситуація змінилася: в Україні Януковича вважають зрадником. Водночас він наголосив, що важливішим є саме факт будівництва об’єкта для вірменської громади, частина якої живе в Україні та вважає її своєю батьківщиною.

Сьогодні на мапі Спітака площі чи вулиці, названої на честь Віктора Януковича, більше не зазначено — вона зникла з офіційних карт та навігаційних сервісів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Сербії відкрито демонструють захоплення російським президентом: її керівник відвідав парад 9 травня в Москві, а місцеві прихильники Путіна пішли далі — ще в 2016 році вони ухвалили рішення перейменувати населений пункт на його честь.