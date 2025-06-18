Урожаю не натішитеся: як з кавової гущі зробити ефективне добриво для моркви

Цей лайфхак допоможе стимулювати зростання моркви

Морква — улюблений коренеплід багатьох дачників та городників. Вона дуже невибаглива у вирощуванні, але все одно вимагає догляду та добрива. Як виявилось, підживити овоч на городі можна за допомогою кавової гущі.

"Телеграф" розповість, як удобрити моркву кавовою гущею, щоб стимулювати її ріст та отримати гарний урожай.

Як зробити добриво з кавової гущі?

Морква невибаглива культура, проте вона любить добре дренований і переважно піщаний ґрунт. Також вона потребує додаткових поживних речовин для формування коренеплодів. Допомогти в цьому може кавова гуща, яку зазвичай викидають на смітник.

Додавання кавової гущі може підвищити поживність грунту, що стимулює зростання моркви. Цей кухонний відхід містить азот, калій та фосфор. А ці речовини відомі своїми корисними властивостями для рослин та квітів.

Зробити добриво з кавової гущі просто — зберіть її та висушіть. Після цього відразу застосовуйте на городі, або заморозьте, щоб використовувати пізніше. Все що вам потрібно зробити — це змішати гущу з ґрунтом і посипати грядки з морквою.

А якщо кавової гущі багато, можна зробити з неї мульчування на грядках з морквою. Це допоможе моркві зберігати вологу та активніше формувати плоди.

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