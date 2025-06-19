Не пустили у поїзд з собакою: дівчина розповіла, чим закінчився скандал з "Укрзалізницею"

Пасажирка з твариною була вимушена добиратися автостопом

Українці нерідко висловлюють незадоволення роботою "Укрзалізниці". Зараз у мережі розгорівся новий скандал – у потяг не пустили пасажирку з собакою та повернули лише п'яту частину грошей, витрачених на квитки. Собака мав усі щеплення та намордник, а власниця викупила чотири місця у вагоні.

На це Анастасія Ганнока поскаржилася у соцмережі Threads. Вона стверджує, що провідник відмовив їй у посадці через те, що собака йому "не сподобався", та натякає що залізничник таким чином вимагав хабаря.

Дівчина розповіла, що намагаючись дістатися з Хмельницького до Сміли Черкаської області викупила чотири місця в плацкарті, "які формально утворюють купе", та пояснила, що її запевнили, що з твариною можна їхати – головне, щоб були викуплені всі чотири місця. Але 18 червня провідник вагона №8 потягу 086Л Стець Михайло Васильович не пустив її у вагон.

"Причина? Йому просто "не сподобався" мій собака. У мене були всі документи: ветпаспорт, щеплення повний пакет, квитанції, намордник (навіть запропонувала його одягти, хоча собака абсолютно спокійний і неагресивний). Але провідник навіть не спробував адекватно поспілкуватися. Замість того почав фотографувати мого собаку й сказав, що не хоче нас брати", – йдеться у публікації.

Дівчина також розповідає, що провідник запитав в неї, чому вона не скористалася іншим потягом. А в касі замість підтримки чи вирішення ситуації їй повернули 120 грн з 600, бо "не важливо, не пропустив вас провідник чи ви запізнились".

Далі пасажирка описує свої поневіряння у спробах дістатися додому разом з твариною. За її словами, автобуси не беруть собак вагою понад 8 кг, тому довелося їхати автостопом з ночівлею на автостанції.

"Я мала приїхати вчора о 23:16. Приїхала сьогодні о 12 годині дня. Вся виснажена. Моя собачка знесилена. І все лише тому, що комусь не сподобалася моя "мала". Питання не в грошах. Питання в ставленні. У байдужості. І в системі, де провідник може собі дозволити ось так зневажити людину й тварину, або зрозумілого пояснення чому ви нас не взяли. Дякую вам, Стець Михайле Васильовичу, за те, що змусили мене і мою собаку добиратися автостопом у спеку, без жодної альтернативи, допомоги чи поваги. P.S. Цікаво, це просто байдужість чи таки бажання "заробити зверху" на пасажирах із тваринами?", – пише Анастасія.

В коментарях під дописом думки розділилися. Частина людей писала, що провідник діяв згідно з правилами, в яких вказано, що великих собак можна перевозити у викупленому повністю купе, але не в плацкарті.

Інші коментатори були обурені тим, що п'яних чоловіків пускають навіть у жіноче купе, а собак, які рятують життя, витягаючи людей з-під завалів, – ні. Хтось навіть зробив порівняння з дітьми, що постійно кричать, на користь тварин.

Сама ж Анастасія додала в коментарях, що нібито по цьому випадку завели адміністративне та кримінальне провадження одночасно.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" підіймає ціни на напої в поїздах вперше за понад 7 років. Однак виникає питання, чи стане дорожче, ніж в "Пузатій хаті". Вартість напоїв у поїздах "Інтерсіті" та гарячих обідів в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.