Частину поїздів до Сум скасовують? Чому неможливо купити квитки

Пасажири не можуть купити жодного квитка після 5 липня

Скористатися послугами "Укрзалізниці" та купити квитки стає дедалі складніше, спочатку — через технічний збій. Наразі ж на одному напрямку квитків взагалі немає. Йдеться про станцію Суми.

На це звернули увагу одразу кілька користувачів у мережі. Дійсно — купити квиток до Сум чи з цього міста неможливо на дати після 5 липня.

Квитків з Сум до Києва немає, попри те, що до поїзда менше ніж 20 днів

Водночас "Телеграф" перевірив — на проміжні станції в Сумській області, зокрема Конотоп, квитки вже надійшли у продаж. Зокрема можна придбати квитки на поїзд "Шостка — Київ" на 8 липня.

Квитки з Конотопа до Києва є

Загалом проблема з купівлею квитків торкнулась одразу кількох напрямків, кажуть в мережі та пов'язують це зі ймовірною зміною розкладу та маршруту руху залізничного транспорту. Також виклали непідтверджений внутрішній документ, згідно з яким — частину поїздів планують з Сум планують скасувати у "зв'язку з безпековою ситуацією". Інші ж — перенаправити в обхід деяких населених пунктів іншими маршрутами, зокрема через Люботин та Гребінку. Таким чином вони не йтимуть через проміжні станції — загалом мова про 5 поїздів, стверджує користувач Дмитро Власенко. В тому числі це стосується маршрутів, які курсують до західних областей.

Частина населених пунктів Сумщини може втратити поїзди

Укрзалізниця прокоментувала ситуацію, зазначивши, що будь-які зміни в русі поїздів "ухвалюється в тісній координації з військовим командуванням та військово-цивільними адміністраціями". Вони також закликали не сіяти паніку, не маючи всієї повноти інформації та рекомендували чекати оновлень щодо згаданих маршрутів через офіційні ресурси.

"Питання щодо організації проїзду пасажирів із Сумщини – знаходиться в роботі під оперативним контролем найвищого рівня керівництва Укрзалізниця. Наразі рух поїздів відбувається згідно діючого розкладу руху без змін", — йдеться у відповіді.

"Укрзалізниця" просить дочекатися офіційної інформації

Щоб остаточно розібратися у ситуації з квитками та організацією маршрутів із Сум, "Телеграф" скерував до АТ "Укрзалізниця" запит на надання відповідної інформації. Про надану відповідь повідомимо читачів окремо.

Раніше "Телеграф" розповідав про підвищення цін в потягах "Укрзалізниці". Вперше за сім років зросте вартість напоїв.