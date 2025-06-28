Українці не вітають молодь у червні як росіяни

Літо — час, наповнений безліччю свят, і одним із найяскравіших серед них по праву вважається День молоді. Це свято натхнення та креативу, енергії та кохання, романтики, пристрасті та безтурботної молодості. Чимало українців досі не знають, коли дата Дня молоді, і плутають її з російським аналогом.

Це свято присвячене молодому поколінню, його енергії та вкладу у розвиток суспільства. "Телеграф" розповідає, коли вітають молодь в Україні та чому не в останню суботу червня як у країні-агресорці.

День молоді в Україні: точна дата

Раніше в Україні День молоді традиційно святкували останньої неділі червня, проте згідно з указом президента Володимира Зеленського, який набув чинності з 1 січня 2022 року, тепер це свято відзначається 12 серпня — в один день з Міжнародним днем молоді.

Забудьте про російський День молоді

У суботу, 28 червня, жителі країни-терористки обмінюються привітаннями з Днем молоді, адже у них він відзначається щорічно в останню суботу першого літнього місяця. Це відбувається на тлі повномасштабної війни, коли окупаційна армія, серед якої є молоді люди, вбиває мирних людей у незалежній країні.

Нагадаємо, що єдина подія, з якою треба вітати українців 28 червня, — це День Конституції. Раніше "Телеграф" підготував гарні листівки та вірші до державного свята.