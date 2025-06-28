Украинцы не поздравляют молодежь в июне как россияне

Лето — время, наполненное множеством праздников, и одним из самых ярких среди них по праву считается День молодежи. Это праздник вдохновения и креатива, энергии и любви, романтики, страсти и беззаботной молодости. Многие украинцы до сих пор не знают, когда дата Дня молодежи, и путают ее с российским аналогом.

Этот праздник посвящен молодому поколению, его энергии и вкладу в развитие общества. "Телеграф" рассказывает, когда поздравляют молодежь в Украине и почему не в последнюю субботу июня как в стране-агрессорше.

День молодежи в Украине: точная дата

Ранее в Украине День молодежи традиционно праздновали в последнее воскресенье июня, однако согласно указу президента Владимира Зеленского, вступившему в силу с 1 января 2022 года, теперь этот праздник отмечается 12 августа — в один день с Международным днем молодежи.

Забудьте про российский День молодежи

В субботу, 28 июня, жители страны-терорристки обмениваются поздравлениями с Днем молодежи, ведь у них он отмечается ежегодно в последнюю субботу первого летнего месяца. Это происходит на фоне полномасштабной войны, когда оккупационная армия, среди которой есть молодые люди, убивает мирных людей в независимой стране.

Напомним, что единственное событие, с которым нужно поздравлять украинцев 28 июня, — это День Конституции. Ранее "Телеграф" подготовил красивые открытки и стихи к государственному празднику.