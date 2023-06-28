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З Днем Конституції України 2025! Найяскравіші листівки та картинки українською

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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День Конституції України 28 червня 2025 року Новина оновлена 27 червня 2025, 15:48
День Конституції України 28 червня 2025 року. Фото Телеграф

Найкращі привітання з державним святом

Щороку 28 червня, згідно з календарем, в Україні відзначається День Конституції. 2025 року це офіційне свято припадає на суботу.

29 років тому наша держава отримала Основний Закон, за яким ми й живемо й досі. День Конституції є святковим, тому й неробочим в Україні, але додаткового вихідного третій рік поспіль у цю дату не буде через війну з Росією та воєнний стан.

До державного свята "Телеграф" підготував добірку патріотичних привітань у листівках та картинках спеціально для наших читачів та читачок. Бажаємо всім українцям мирного неба над головою та перемоги у війні з російським окупантом!

День Конституції України 28 червня: листівки і картинки

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Видання "Телеграф" раніше повідомляло про церковні свята, які відбудуться в Україні у червні 2025 року. Дізнайтеся, у які дні відзначатиметься Собор дванадцяти апостолів та інші значущі православні дати. Наприклад, незабаром християни східного обряду за новоюліанським стилем відзначають день Святих первоверховних апостолів Петра та Павла.

Теги:
#День Конституції #Поздоровлення #Свята #Листівки