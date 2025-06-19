Став пусткою, яку обікрали мародери: як виглядає зараз Льодовий стадіон у Києві

Будівництво спортивної арени так і не завершили

В Україні ще з часів Радянського Союзу залишилися спортивні арени, які могли б збирати тисячі людей. Однак багато з них перебувають у закинутому стані. Наприклад, Льодовий стадіон у Києві, який був першим спорткомплексом просто неба в Україні з льодовими доріжками.

Льодовий стадіон на вулиці академіка Глушкова,9 збудували 1975 році. На його території мали звести і льодову арену, ідею якої подали у міністерстві культури і спорту СРСР. Це мала бути арена на 9 тисяч квадратних метрів на 10 тисяч глядачів.

Льодовий стадіон на Глушкова всередині, фото Big Kiyv

Трибуна мала бути прямокутною з ажурною огорожею. На території стадіону планували звести вестибюль і приміщення для адміністрації. Також мали бути окремі кімнати для спортсменів. Планувалось зробити штучне покриття, на якому мали відбуватися змагання з різних видів спорту: футболу, регбі та хокею на траві. Там там повинні були проводити заняття з гімнастики, боксу, легкої та важкої атлетики.

Тут мала бути величезна спортивна арена, фото Big Kiyv

Темпи розбудови стадіону були повільними, а після аварії на Чорнобильській АЕС процес ще більше ускладнився. Після здобуття Україною незалежності будівництво призупинили, хоча у 1993 році планували відкривати об'єкт.

Після аварії на ЧАЕС розбудову стадіону призупинили, фото "Вікіпедія"

У 1996 році будівництво арени повністю припинили. На той час готовність проєкту до здачі становила 66%. До того ж з держбюджету витратили 35,7 мільйонів гривень. Охорону влада встановила тут лише у 2000-х. До цього часу мародери винесли звідти все, що можна було продати.

У 2006 році тодішній міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко дав ідею звести базу льодових видів спорту "Олімпійське селище". Площа об'єкта мала становити 350 тисяч квадратних метрів, а вартість — майже 400 мільйонів доларів. Проєкт не вдалося реалізувати.

Стадіон перебуває у закинутому стані, фото Kyiv.inform

У 2007 році Київрада виставила об'єкт на конкурс — вимогами було вкласти у будівництво 25 мільйонів доларів та реконструювати його за 5 років. Охочих не знайшлося. У 2010 році Київрада передала об'єкт в оренду ТОВ "Укрсоцбудінвест" на 25 років. Передбачалось будівництво торгово-розважального центру зі спорткомплексом.

У 2017 році право власності на стадіон купив бізнесмен Вагіф Алієв. У його планах було будівництво торгового центру зі спорткомплексом площею у 450 тисяч квадратних метрів. Згодом стало відомо, що замість стадіону тут зведуть тенісний центр. Планувалося зробити капітальний ремонт, відремонтувати майданчики, облаштувати тенісні корти та придбати нове обладнання.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що під час створення тенісного корту відбувалося розкрадання коштів. Виявилось, що угоду між ДП "Льодовий стадіон" та ТОВ "Моноліт-Стройсіті" уклали за попередньою змовою посадовців цих підприємств, аби збагатитися на цьому. Йшлося про суми у 49,3 та 95,49 мільйонів доларів.

У 2023 році ДП ЦУТБ "Льодовий стадіон" оголосило тендер вартістю 307 мільйонів гривень на добудову корту. Але за півтори години тендер скасували.

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