Когда-то там тренировались футболисты, а теперь – заросли: что произошло со стадионом "Локомотив" в Днепре

Это было популярное место для занятий спортом в Днепре

В Украине осталось немало интересных мест со времен Советского Союза. В частности, стадионы, которые служили местом для тренировок спортсменов и одновременно пространством для досуга. К таким относится стадион "Локомотив" в Днепре, расположенный на улице Семафорна, 23 в жилом массиве "Северный".

Стадион "Локомотив" построили в 50-е годы XX века работники Днепропетровского вагоноремонтного завода. Его открыли для использования в 1966 году. Долгое время сдесь тренировались спортсмены футбольной команды "Локомотив", в которую входили работники завода. По сути, отсюда и возникло название стадиона.

Стадион "Локомотив" в прошлом веке, фото Hans Kalinin

На "Локомотиве" тренировались детские и юношеские команды по футболу и разным видам спорта. Для этого здесь было оборудовано футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки. Также здесь занимались спортом местные жители, особенно массива "Северный". Так "Локомотив" стал полноценным спортивным комплексом в Днепре.

Стадион "Локомотив" в Днепре в 2021 году, фото "Укрзализныця"

Впрочем, со временем стадиону перестали уделять должное внимание. Здесь никто не проводил ремонты, а территория начала зарастать травами. Так сюда нередко приходили мародеры, а помещение начали разрушать вандалы. Поэтому штукатурка осыпалась, а здание окончательно стало заброшенным. Теперь находиться там небезопасно, ведь разрушение конструкций может травмировать.

Стадион находится в аварийном состоянии, фото "Жилой Северный массив"

В 2021 году "Укрзализныця", которой принадлежит стадион, выставила его на продажу. Компания объявила аукцион на сайте Prozzoro с начальной стоимостью 2,75 миллиона гривен. Впрочем, претендентов на покупку спорткомплекса не было, поэтому объявления убрали.

В общей сложности территория "Локомотива" составляет 24,5 квадратных метров. В территорию спорткомплекса входит админздание, веранды, трибуны, поле для минифутбола, теннисный корт и большое футбольное поле. После начала вторжения россиян к стадиону никому нет дела. Территория "Локомотива" поросла кустарниками, а трибуны с каждым днем все больше разрушаются.

"Локомотив" зарос чащами, фото из сети

Трибуны стадиона рушатся, фото gorod.dp.ua

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