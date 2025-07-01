Свято Косми та Даміана 30 червня: чому не можна працювати на землі у цей день

Цього дня треба дотримуватися певних заборон

У вівторок, 1 липня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують святих чудотворців і безсрібників Косми та Даміана. Раніше свято відзначали 14 липня.

Чудотворці Косма та Даміан народилися на території сучасної Туреччини. Їхня родина була християнською. Вони вивчали мистецтво знахарства, тож лікували людей. За свою роботу Косма і Даміан не брали грошей, тому їх почали називати безсрібниками. За це святі отримали славу й стали шанованими у суспільстві. Особливу увагу вони приділяли зціленню бідних.

Окрім лікування, Косма та Даміан поширювали віру в Ісуса Христа. Утім, імператор Діоклетіан наказав спіймати братів і змусити відректися від віри. Вони не погодилися, через що безсрібників довго катували, але їх не брали жодні муки. Так братам відрубали голови.

Традиції та прикмети 1 липня

У цей день християни вшановують у храмах святих Косму та Даміана. Вони вважаються наставниками фармацевтів, стоматологів, хірургів та усіх лікарів загалом. Тож віряни просять у святих одужання від хвороб і міцного здоров'я.

У народі активно збирали трави, бо вірили, що вони мають у цей день особливу силу. Вважалось, що настої з трав допоможуть одужати.

Побачили зранку туман — день буде теплим.

Дощить — очікуйте опади в наступному місяці.

Сонячний і спекотний день — до великого урожаю.

Що не можна робити 1 липня

Не варто скаржитися на життя та говорити про свої проблеми. Це приверне ще більші негаразди.

У цей день небажано працювати на землі, бо урожай не отримаєте.

Не рекомендується влаштовувати гулянки — наші предки проводили день у тиші.

Заборонено вбивати тварин.

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