Ідеальний час для спостережень. Коли можна побачити літній трикутник сузір'їв, планети та Чумацький Шлях

Не пропустите несколько астрономических событий

У червні в небі над Україною відбудеться не так і багато астрономічних явищ, однак їх побачити допоможе перша фаза Місяця. Саме в молодий Місяць, коли небо чисте, можна побачити навіть слабкі об'єкти.

Про це повідомляє астрономічний сервіс. Зазначається, що молодий Місяць почнеться 25 червня.

В цей період Місяць не видно на небі, тому він не засвічує та не затіняє деякі об'єкти, особливо це стосується слабких небесних тіл. Саме в цей період добре видно Чумацький Шлях, особливо на півдні.

Фази Місяця у червні

Червень в астрономії називають "сезон ядра" Чумацького Шляху. Це пора року, коли його видно як слабку смугу туманного світла, яка всю ніч простягається по небу. Аби побачити Чумацький Шлях на власні очі слід бути під темним небом якомога далі від яскравих міських вогнів. Спостерігати його слід на півдні, здебільшого побачине буде схоже на смугу світла. Там можна побачити яскраве центральне ядро.

Чумацький Шлях над Україною

Також в період молодого Місяця яскраво видно літні сузір’я: Ліра (з Вегою), Лебідь (з Денебом), Орел (з Альтаіром). Їх поєднання ще називають літньо-осінній трикутник.

Літньо-осінній трикутник з найяскравіших зірок

Які планети можна побачити в червні:

Марс — на початку ночі низько над горизонтом.

— на початку ночі низько над горизонтом. Сатурн — з’являється після опівночі.

— з’являється після опівночі. Меркурій — у сутінках на заході в кінці червня.

— у сутінках на заході в кінці червня. Венера — найяскравіша на ранковому небі.

Марс та Меркурій на небі

Нагадаємо, що до 27 червня у небі над Україною можна побачити перший літній зорепад — Червневі Боотіди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що великий астероїд пройде поблизу Землі. Вже відомо, коли він буде найближче до планети.