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Колись там гостювала Мерилін Монро: що відомо про маєток Джеффа Безоса за 165 мільйонів доларів (фото, відео)

Автор
Вікторія Козар
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Будинок Джеффа Безоса у Лос-Анджелесі
Будинок Джеффа Безоса у Лос-Анджелесі. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

У маєтку підприємця є власне поле для гольфу і тенісний корт

Джефф Безос є одним із найбагатших людей світу та засновником компанії Amazon, який нещодавно відіграв помпезне весілля у Венеції. Бізнесмен володіє великою кількістю розкішної нерухомості у різних куточках Сполучених Штатів Америки.

У 2020 році Безос придбав розкішний маєток у Беверлі-Гіллс за 165 мільйонів доларів. Він купив особняк у медіамагната і кінопродюсера Девіда Геффена без посередників. У 30-х роках минулого століття нерухомість створили для колишнього президента компанії Warner Bros Джека Уорнера.

Будинок Джеффа Безоса
Будинок Безоса з висоти пташиного польоту, фото Google Earth

Особняк простягається на 13,6 квадратних футів, на території якого — два гостьові будинки, тенісний корт, басейн, поле для гольфу, гараж із сервісною зоною. Також там є три теплиці, розплідник, приватна заправка, сади і тераси. Колись в одному з гостьових будинків зупинялась відома кінодіва Мерилін Монро.

Будинок Безоса у Лос-Анджелесі
У маєтку Безоса є всі зручності, фото KTLA
Що відомо про маєток Джеффа Безоса
Маєток Безоса нагадує палац, фото Elefant Properties

Усередині є вісім спалень і дев’ять ванних кімнат. Особливістю будинку також є старовинна дерев'яна підлога, яку привезли з-за кордону. Легенда передбачає, що на ній Наполеон освідчився Жозефіні. Маєток оточений високим живоплотом, тож зовні його неможливо роздивитися.

Будинок Безоса США
Будинок Безоса оточений живоплотом, фото Getty Images

Попри те, що вартість маєтку є величезною, вона передбачає всього 0,00125% від усіх статків підприємця. Для середньостатистичного американця це як заплатити за дім $122 долари.

"Жодна студія, резиденція царя до цього часу ніколи не перевершувала за розмірами, величчю чи гламуром цю нерухомість", – писав агент з нерухомості Лос-Анджелеса Джефф Гіланд.

Джефф Безос будинок
Безос купив маєток за 165 мільйонів доларів, фото Robb Report

Загалом це не єдина нерухомість Безоса. Також він володіє ранчо у Техасі, будинком і землею у Флориді, п'ятьма апартаментами на Мангеттені, будинками в Беверлі-Гіллз, маєтком у Вашингтоні та іншими об'єктами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про маєток екснардепки Наталії Королевської біля Києва. Зараз його виставили на продаж.

Теги:
#США #Лос Анджелес #Особняк #Джеф Безос