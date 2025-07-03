Колись там гостювала Мерилін Монро: що відомо про маєток Джеффа Безоса за 165 мільйонів доларів (фото, відео)

У маєтку підприємця є власне поле для гольфу і тенісний корт

Джефф Безос є одним із найбагатших людей світу та засновником компанії Amazon, який нещодавно відіграв помпезне весілля у Венеції. Бізнесмен володіє великою кількістю розкішної нерухомості у різних куточках Сполучених Штатів Америки.

У 2020 році Безос придбав розкішний маєток у Беверлі-Гіллс за 165 мільйонів доларів. Він купив особняк у медіамагната і кінопродюсера Девіда Геффена без посередників. У 30-х роках минулого століття нерухомість створили для колишнього президента компанії Warner Bros Джека Уорнера.

Будинок Безоса з висоти пташиного польоту, фото Google Earth

Особняк простягається на 13,6 квадратних футів, на території якого — два гостьові будинки, тенісний корт, басейн, поле для гольфу, гараж із сервісною зоною. Також там є три теплиці, розплідник, приватна заправка, сади і тераси. Колись в одному з гостьових будинків зупинялась відома кінодіва Мерилін Монро.

У маєтку Безоса є всі зручності, фото KTLA

Маєток Безоса нагадує палац, фото Elefant Properties

Усередині є вісім спалень і дев’ять ванних кімнат. Особливістю будинку також є старовинна дерев'яна підлога, яку привезли з-за кордону. Легенда передбачає, що на ній Наполеон освідчився Жозефіні. Маєток оточений високим живоплотом, тож зовні його неможливо роздивитися.

Будинок Безоса оточений живоплотом, фото Getty Images

Попри те, що вартість маєтку є величезною, вона передбачає всього 0,00125% від усіх статків підприємця. Для середньостатистичного американця це як заплатити за дім $122 долари.

"Жодна студія, резиденція царя до цього часу ніколи не перевершувала за розмірами, величчю чи гламуром цю нерухомість", – писав агент з нерухомості Лос-Анджелеса Джефф Гіланд.

Безос купив маєток за 165 мільйонів доларів, фото Robb Report

Загалом це не єдина нерухомість Безоса. Також він володіє ранчо у Техасі, будинком і землею у Флориді, п'ятьма апартаментами на Мангеттені, будинками в Беверлі-Гіллз, маєтком у Вашингтоні та іншими об'єктами.

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