Когда-то там гостила Мэрилин Монро: что известно о имении Джеффа Безоса за 165 миллионов долларов (фото, видео)

В имении предпринимателя есть собственное поле для гольфа и теннисный корт

Джефф Безос является одним из самых богатых людей мира и основателем компании Amazon, недавно отыгравшим помпезную свадьбу в Венеции. Бизнесмен владеет большим количеством роскошной недвижимости в разных уголках Соединенных Штатов Америки.

В 2020 году Безос приобрел роскошное поместье в Беверли-Хиллс за 165 миллионов долларов. Он купил особняк у медиамагната и кинопродюсера Дэвида Геффена без посредников. В 30-х годах прошлого столетия недвижимость создали для бывшего президента компании Warner Bros Джека Уорнера.

Дом Безоса с высоты птичьего полета, фото Google Earth

Особняк простирается на 13,6 квадратных футов, на территории которого — два гостевых дома, теннисный корт, бассейн, поле для гольфа, гараж с сервисной зоной. Также там есть три теплицы, питомник, частная заправка, сады и террасы. Когда-то в одном из гостевых домов останавливалась известная кинодива Мэрилин Монро.

В имении Безоса есть все удобства, фото KTLA

Имение Безоса напоминает дворец, фото Elefant Properties

Внутри есть восемь спален и девять ванных комнат. Особенностью дома также является старинный деревянный пол, который привезли из-за границы. Легенда предполагает, что на ней Наполеон сделал предложение Жозефине. Имение окружено высокой живой изгородью, поэтому снаружи его невозможно рассмотреть.

Дом Безоса окружен живой изгородью, фото Getty Images

Несмотря на то, что стоимость имения является огромной, она предполагает всего 0,00125% от всего состояния предпринимателя. Для среднестатистического американца это как заплатить за дом $122 доллара.

"Ни одна студия, резиденция царя до сих пор никогда не превосходила по размерам, величию или гламуру эту недвижимость", – писал агент по недвижимости Лос-Анджелеса Джефф Гиланд.

Безос купил имение за 165 миллионов долларов, фото Robb Report

В общем это не единственная недвижимость Безоса. Также он владеет ранчо в Техасе, домом и землей во Флориде, пятью апартаментами на Мангеттене, домами в Беверли-Хиллз, имением в Вашингтоне и другими объектами.

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