Два басейни, власне озеро, гостьові будинки і не тільки: що відомо про будинок нардепки Королевської, який зараз у продажі

Маєток продають за п'ять мільйонів доларів

У мальовничому селі Лісники, що розташоване 20 км від Києва, знаходиться маєток екснардепки Наталії Королевської, яка перебуває у розшуку. Його масштаби вражають — штучні озера на території, елітні споруди і басейн. За документами він належить батьку політикині, а тепер його виставили на продаж.

Придбати будинок, у якому за всіма даними жила Наталія Королевська, можна за п’ять мільйонів доларів."Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про цей розкішний маєток.

У 2021 році журналісти видання "Гроші" з’ясували, що Королевська мешкає саме у цьому котеджі. Однак у її декларації було зазначено, що нардепка зареєстрована у квартирі чоловіка. Сама політикиня зазначала, що цей будинок перебуває у власності її батьків.

За даними видання, маєток розташований на гектарі землі і формально він належав кіпрській компанії "Лісерена ЛТД", був в іпотеці і належав кільком людям.

Що відомо про продаж будинку

Зараз маєток виставлений на продаж. В оголошенні зазначено, що його територія — 1,3 гектара, на якій розташовані будинки для охорони та прислуги, відкритий та закритий басейни, власне озеро, водоспад, спа-зона, зона барбекю, гостьовий будинок з окремим в’їздом, спорт-комплекс. У будинку є чотири спальні, камін, кухня з окремим виходом.

Будинок Королевської у Лісниках

Його продають за п'ять мільйонів доларів. При цьому в оголошенні вказано, що в будинку є холодильник, ліжко, пральна машина, фен, кабельне ТБ, праска, шафа, пральна машина, посуд, сигналізація тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає старший син Наталії Королевської. У 19 років він став найбагатшим депутатом Краматорська.