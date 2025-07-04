Ніяких дітей-хлопчиків? Українці обурені правилами жіночих купе, в УЗ все пояснили

У жіночих купе можуть їздити діти чоловічої статі лише до 5 років

З появою жіночих вагонів в поїздах "Укрзалізниці" у жінок виникає чимало питань. До прикладу, що робити, якщо треба придбати квиток на поїздку з сином, який старше 5 років.

Відповідне питання "Укрзалізниці" поставила користувачка під одним з дописів. Жінка поцікавилась, чому саме УЗ встановила таке вікове обмеження у дитячі купе.

""Укрзалізниця" можна ще питання до Вас? Якщо ми придбаємо 4 місця в одно купе (жіноче), можна, щоб дитина (хлопчик) був з нами? Чи пропустить система покупку квитка на хлопця?" — пише користувачка.

Чи може хлопчик їхати у жіночому купе

В УЗ наголосили, що система пропускає дітей до 5 років, тобто хлопчики старшого віку не можуть їздити у жіночих купе. Ця відповідь неабияк обурила жінку, адже виявилось, що її сину 13 років і він не може їхати з нею у жіночому купе. Виходить, що жінка тепер повинна їхати з дитиною у звичайному купе.

"Дитина 13 років вважається вже у віці, коли така послуга не застосовується, тому, на жаль, вона не може їхати у вагоні з жіночим купе — незалежно від того, подорожує вона з мамою чи іншими родичками", — відповіли в УЗ.

Відповідь УЗ

В компанії порадили жінці придбати квитки на звичайний вагон, але 13-річного хлопчика обов'язково має супроводжувати повнолітній пасажир. Тобто не можна, щоб мати чи родичі були у жіночому купе, а дитина — у звичайному сама.

Раніше "Телеграф" розповідав, як купити квитки на поїзд, коли всі розкуплені.