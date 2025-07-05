Через день чи раз на тиждень? Як часто у липні поливати кабачки, щоб зібрати багатий урожай

Кабачки потрібно вчасно поливати та удобрювати натуральними речовинами

Кабачки здатні віддячити щедрим урожаєм при правильному догляді та захисті від шкідників. Особливо влітку важливо не проґавити головний момент: від якості поливу залежить, скільки плодів ви зберете з куща.

Кабачок – теплолюбна культура, тому поливати її холодною водою не варто: це може загальмувати ріст та пошкодити кореневу систему. Інші секрети поливу розказані у матеріалі Actualno.

Коли та як часто потрібно поливати кабачки?

Правильний полив — один із ключових факторів успішного вирощування кабачків, адже саме від нього залежить здоров’я рослин та майбутній урожай. Городникам радять поливати кабачки приблизно двічі на тиждень, забезпечуючи рівномірне зволоження ґрунту.

В особливо спекотні дні кожному кущі потрібно близько 5-8 літрів теплої води, яку краще спрямовувати прямо під корінь, щоб уникнути хвороб та зберегти листя сухим.

Щодня або через день поливати кабачки не варто, тому що це призведе до перезволоження ґрунту, відповідно до гниття й уповільнення росту плодів. Важливо стежити за станом ґрунту і при необхідності замульчувати (соломою або травою) міжряддя – це допоможе зберегти вологу та запобігти розтріскуванню ґрунту.

Найкращий час для поливу кабачків — ранок чи пізній вечір, коли сонце не так активне. У цей період вода швидше вбирається у ґрунт і менше випаровується, а рослини отримують вологу без ризику опіків листя.

Коли і як часто поливати кабачки у липні

Після того, як у кабачків з’явилися бутони, полив варто робити частіше — мінімум раз на тиждень, враховуючи погодні умови та вологість ґрунту. При цьому важливо уникати холодної води, тому що вона може спричинити стрес у рослин, уповільнити їх ріст і пошкодити кореневу систему.

Раніше ми також писали, як правильно вирощувати кабачки. Завдяки цьому вони дадуть рясний та смачний урожай.