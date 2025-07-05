Кабачки будуть вам вдячні: чим полити рослини у липні від небезпечної борошнистої роси

Якщо помітили на листі білий наліт – реагуйте швидко

Борошниста роса — це грибкове захворювання, що вражає кабачки. Воно проявляється білим порошкоподібним нальотом на листі та викликає їх в’янення, знижуючи врожай. Щоб захистити майбутній урожай, необхідно обробити кабачки одним бюджетним, але дуже корисним розчином.

Харчова сода найбільш ефективна при лікуванні культур, сприйнятливих до борошнистої роси, пише actualno. З появою перших симптомів захворювання доцільно застосовувати харчову соду в розчинній формі.

Як приготувати розчин для кабачків

Розчиніть 2 столові ложки харчової соди (або 1 столову ложку кальцинованої соди) у 10 літрах води. У суміш додайте 50 г тертого господарського мила. Це покращить злипання розчину до поверхні листя.

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

При грамотному застосуванні харчова сода здатна зміцнити здоров'я рослин та сприяти їхньому кращому зростанню. Однак при неправильному використанні сода може нашкодити і викликати серйозні проблеми. Вона не підходить для:

Корекції кислотності ґрунту

У боротьбі з хлорозом та пожовтінням листя

У боротьбі з равликами

Обробляти харчовою содою сміливо можна не тільки кабачки, а й аґрус. Крім того, полити цим розчином рекомендують огірки. Раніше ми також писали, як правильно вирощувати кабачки, щоб вони дали рясний та смачний урожай.