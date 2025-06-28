Як виростити море кабачків: 8 перевірених кроків до рекордного врожаю
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Є помилки, які потрібно уникати, якщо не хочете втратити врожай
Кабачок – це затребуваний дієтичний продукт, який легко засвоюється організмом. Він багатий на вітаміни і мінерали, а також невибагливий у вирощуванні. З його культивацією зможе впоратися навіть огородник-початківець.
Щоб зібрати щедрий та якісний урожай, важливо знати деякі тонкощі догляду цієї культури. Декількома порадами щодо догляду за кабачками поділилася експерт з садівництва Мерідет Корс виданню epicgardening.
Як отримати великий урожай кабачків
- Повне сонце та теплий ґрунт
Кабачки люблять сонце — мінімум 6 год/день. Посів краще проводити тоді, коли температура вночі стабільно вища за ~13 °C.
- Багатий, добре дренований ґрунт
Вносьте велику кількість компосту або гною під час посадки. Для поліпшення структури підійдуть органічні мульчі та перегній.
- Правильна схема посадки
Сійте в "горбики": невеликі піднесення з пухким ґрунтом — вони краще прогріваються і дренують воду. Видаліть зайві рослини, залиште по одному сильному з інтервалом близько 80-120 см.
- Регулярний полив
Кабачки — вологолюбні овочі: вимагають ~2,5 см води на тиждень. Краще поливати біля коріння — так ви уникнете вологості на листі та запобіжите хворобам.
- Своєчасне підживлення
Добрива формату 10-10-10 або органічні добрива (настій кропиви, гній) на початку та в процесі плодоношення посилюють ріст.
- Частий збір урожаю
Краще збирати кабачки в розмірі 15-20 см. Якщо залишити занадто довго – плід спорожніє, стає жорстким і уповільнюється утворення нових плодів.
- Обрізка та підв’язка
Видаляйте нижнє листя для кращої вентиляції та зменшення ризику грибкових захворювань. Можна вирощувати у вертикалі, що звільняє простір та допомагає повітрообміну.
- Дружні рослини — супутники
Посадка поруч бобових (горох, квасоля), чорнобривців, настурції, бораго, часнику та інших допомагає збагачувати ґрунт, залучати запилювачів та захищати від шкідників. Раніше ми писали, чим обприскувати кабачки від шкідників.