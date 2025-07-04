Посадіть моркву в липні і зберіть пізній урожай: як правильно сіяти та доглядати овоч

Дізнайтеся, чому сіяти моркву у липні — гарна ідея

Липень — ідеальний час для посіву моркви, щоб до осені зібрати щедрий урожай. Досвідчені дачники радять сіяти цей овоч на початку другого місяця літа, навіть якщо ви вже маєте грядки з морквою, яка зараз активно росте.

"Телеграф" розповість, як правильно сіяти моркву влітку і чому липень — ідеальний час для посіву цього овоча.

Як сіяти моркву у липні?

Як виявилося, тепла погода та волога земля роблять липень чудовим часом для посіву насіння моркви у відкритий ґрунт, пише Express. Липень вважається останнім місяцем для посіву моркви, щоб одержати пізній осінній урожай.

Є три правила при вирощуванні моркви влітку. Перше – потрібно добре підготувати ґрунт – зволожити та удобрити. Друге — вибрати правильний сорт моркви для посіву, який буде відповідати вашим потребам та простору, який ви відвели під цей овоч. Третє – захистити сходи від шкідника морквяної мухи.

При посіві моркви у відкритий ґрунт, зробіть невеликі рядочки та вносьте насіння тонким шаром по дну. Робіть рядки на відстані до 10 см один від одного і стежте, щоб моркві було достатньо простору для зростання. Наступне, що потрібно зробити — це присипати насіння тонким шаром просіяного грунту, і добре полити, використовуючи лійку.

Після посіву моркви слідкуйте за чистотою грядки і вчасно прибирайте бур’яни. Також стежте за зволоженням ділянки з щойно посіяним насінням. І вже восени зберете свіжий та щедрий урожай моркви.

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