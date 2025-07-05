Через день или раз в неделю? Как часто в июле поливать кабачки, чтобы собрать богатый урожай

Кабачки нужно вовремя поливать и удобрять натуральными веществами

Кабачки способны отблагодарить щедрым урожаем при правильном уходе и защите от вредителей. Особенно летом важно не упустить главный момент: от качества полива зависит, сколько плодов вы соберете с куста.

Кабачок — теплолюбивая культура, поэтому поливать его холодной водой не стоит: это может затормозить рост и повредить корневую систему. Другие секреты полива рассказаны в материале Actualno.

Когда и как часто нужно поливать кабачки?

Правильный полив — одна из ключевых факторов успешного выращивания кабачков, ведь именно от него зависит здоровье растений и будущий урожай. Огородники советуют поливать кабачки примерно два раза в неделю, обеспечивая равномерное увлажнение почвы.

В особенно жаркие дни каждому кусту требуется около 5–8 литров теплой воды, которую лучше направлять прямо под корень, чтобы избежать болезней и сохранить листья сухими.

Каждый день или через день поливать кабачки не стоит, потому что это приведет к переувлажнению почвы, соответственно гниению и замедлению роста плодов. Важно следить за состоянием почвы и при необходимости замульчировать (соломой или травой) междурядья — это поможет сохранить влагу и предотвратить растрескивание грунта.

Лучшее время для полива кабачков — раннее утро или поздний вечер, когда солнце не так активно. В этот период вода быстрее впитывается в почву и меньше испаряется, а растения получают влагу без риска ожогов листьев.

Когда и как часто поливать кабачки в июле

После того как у кабачков появились бутоны, полив стоит делать чаще — минимум раз в неделю, учитывая погодные условия и влажность грунта. При этом важно избегать холодной воды, потому что она может вызвать стресс у растений, замедлить их рост и повредить корневую систему.

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