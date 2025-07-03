Українське "Мертве море", що утворилося від вибуху: де знайти дивовижне озеро (фото)

Улітку вода в озері швидко нагрівається, але вже на глибині понад 1,5 метра стає прохолоднішою на 7-10 градусів

У Харківській області, поблизу села Антонівка, розташована незвичайна водойма, яку місцеві жителі називають просто — Солоне озеро. Воно поєднує в собі краєвиди, схожі на морські, та цікаву історію виникнення, пов'язану з нафтогазовою свердловиною.

"Телеграф" розповідає детально про це місце. Озеро давно стало улюбленою локацією для поціновувачів пляжного відпочинку, пікніків та оздоровлення. Сюди регулярно приїздять не лише жителі регіону, а й туристи з інших областей.

Розташування Солоного озера на мапі

Основна особливість озера — підвищений вміст солі у воді, що робить її подібною за властивостями до Мертвого моря. Через високу щільність води потонути тут майже неможливо. А насичене солями повітря, схоже на морське, вважається корисним для органів дихання. Багато хто приїздить сюди, сподіваючись на оздоровлення — і не дарма: вода позитивно впливає на шкіру та суглоби, загоює дрібні рани й загалом покращує самопочуття.

Факти про озеро

У літній період вода тут швидко прогрівається, однак на глибині понад 1,5 метра вона помітно прохолодніша — різниця температур сягає 7-10 градусів. Озеро невелике — близько 100 на 100 метрів, з яскраво-блакитною водою, піщано-солончаковими берегами та мальовничими краєвидами довкола.

Солоне озеро на Харківщині

Береги — круті, зручних заходів у воду небагато. Дно вивчене слабо, і хоча офіційні дані про глибину відсутні, за словами очевидців, вона може сягати 50 метрів і більше. Утім, є й екстремальніші версії — деякі припускають, що глибина становить до 2 500 метрів, однак ці дані поки не підтверджені науково.

Як виникло Солоне озеро

Це озеро — результат унікального техногенного процесу. Колись на цьому місці проводили буріння на нафту та газ. Свердловина, глибиною до 3 км, проходила крізь потужний соляний пласт. Під час робіт сталося раптове виверження газу під високим тиском (понад 300 атмосфер), що призвело до аварійної ситуації. Газовий фонтан з-під землі змусив екстрено евакуювати як робітників, так і жителів Антонівки.

Солоне озеро на Харківщині

Після спроб заглушити свердловину, газ прорвався знову, а земля довкола почала просідати. Унаслідок цього бурова вежа провалилася під землю, залишивши після себе глибокий кратер діаметром близько 60 метрів. Згодом цей котлован почав наповнюватися водою з підземних джерел, які проходили через соляні шари, і так утворилося Солоне озеро.

Деякий час газ продовжував виходити на поверхню, тож було ухвалено рішення спалювати його, аби запобігти екологічній катастрофі. Проте остаточно стабілізувати ситуацію вдалося лише після буріння похилих свердловин і заливання їх бетоном. Видобуток газу в цьому районі було зупинено на невизначений термін.

Сьогодні Солоне озеро — це не лише природна, а й історична пам'ятка. Воно поєднує в собі спокій, красу та цілющі властивості. Хоча інфраструктура навколо ще розвивається, туристи та місцеві цінують це місце за його автентичність та природну силу.

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